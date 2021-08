Golfista Álvaro Ortiz sumó su título número 29 en su carrera

El golfista costarricense, Álvaro Ortiz, se metió en la historia este fin de semana al sumar su título número 29 en su carrera, todo un récord en la disciplina.

Ortiz logró imponerse en el Campeonato Nacional Stroke Play realizado en el campo de golf de Valle del Sol, que reunió a los mejores jugadores del país y tras cuatro días de competencia, cerró con el triunfo tras registrar un total 291 golpes.

“El haber ganado este vigésimo noveno título realmente me satisface muchísimo, más que todo por mantener un alto nivel competitivo durante 37 años, es lo más significativo que saco de este triunfo”, afirmó Ortiz a la página de la Federación de Golf.

Además, el título sabe más para el costarricense de 53 años quien se vio afectado por el parón de la pandemia al igual que la mayoría de los deportistas.

“Me sabe bien ganar en todo sentido, pero después de ese tiempo sin competir realmente me baso en mi experiencia, mi estricto apego a mi estrategia de juego y muchos otros pequeños detalles que a través del tiempo he ido identificando y que me ayudan a desempeñarse de buena manera en competencia, cuando el entrenamiento y la preparación no es la apropiada”, añadió.

Los títulos de Ortiz se dividen de la siguiente manera: 11 de Match Play y 18 de Stroke Play.

“Analizando mi trayectoria, creo que el éxito se ha basado en la disciplina para seguir buscando maneras de mantener el nivel, fortalecer el juego corto tomando en cuenta que pronto perderé distancia, maximizando mi cualidad de estrategia de juego y aferrarme a ella y, por último, una vida ordenada alejado de los vicios que afectan muchas veces la carrera de los deportistas y las acorta. De igual manera ha habido mucho trabajo silencioso y que la gente no ve, para mantener este nivel a mi edad”, dijo Álvaro.

El golfista aseveró que está lejos de algún retiro o algo por el estilo, pues aún mantiene su vibra al igual que aquel primer título que ganó en 1984.