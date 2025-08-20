Gloriana Sánchez se convirtió en la primera tica en un Mundial de Gimnasia Rítmica





La atleta Gloriana Sánchez Arguedas hizo historia este miércoles al convertirse en la primera costarricense en participar en un Mundial de Gimnasia Rítmica que actualmente se disputa en Río de Janeiro, Brasil.

Sánchez realizó dos presentaciones en pelota y aro, donde obtuvo una calificación de 20.350 puntos en pelota y 19.900 puntos en aro.

Su entrenadora Melissa Brenes se mostró satisfecha con el desempeño de la tica.

“Salimos con la satisfacción de que se hizo una buena presentación. Siempre para los atletas de nuestro país llegar a estas instancias mundiales es motivo de orgullo, aunque queda una espinita en las calificaciones que igual, comprendemos que las y los jueces son muy exigentes en todos los detalles y eso es parte del aprendizaje”, mencionó.

Las competencias se realizaron en las instalaciones de la Arena Carioca 1, ubicado en el Parque Olímpico de Río de Janeiro.

Para este jueves, la atleta oriunda de San Rafael de Heredia, tendrá sus dos nuevas competencias en cintas a las 10:37 a. m. y mazas 12:05 p. m., ambas horas de Costa Rica.

“Para este jueves esperamos salir y terminar con una sonrisa, pensando que dejamos sembrada una semilla para las futuras generaciones de la giimnasia rítmica de nuestro país. Gloriana sabe lo que está realizando y saldrá a dar lo mejor”, concluyó Brenes.