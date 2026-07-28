Gloriana Sánchez logra dos bronces en gimnasia rítmica de Santo Domingo 2026

La gimnasta costarricense Gloriana Sánchez Arguedas volvió a hacer historia para el deporte nacional al conquistar dos medallas de bronce en la final femenina de aro de la gimnasia rítmica y también en la final de cintas durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En la prueba de aro, la nacional obtuvo una puntuación de 23.700, suficiente para asegurar un lugar en el podio tras una final de altísimo nivel técnico. El oro quedó en manos de la representante de México, quien registró 25.650 puntos, mientras que la plata fue para Guatemala con 23.850. Sánchez superó por apenas una décima a la gimnasta de Venezuela, cuarta con 23.600.

Además, en cuanto a las cintas, Sánchez conquistó la medalla de bronce con una calificación de 22.550 puntos.



El logro adquiere un valor aún mayor por las circunstancias que enfrentó la costarricense en las semanas previas a la competencia. Gloriana Sánchez permaneció cerca de un mes en reposo debido a una lesión en una de sus rodillas y apenas pudo retomar los entrenamientos el sábado previo al inicio del torneo.

Su capacidad de recuperación, tanto física como mental, quedó reflejada en una actuación sobresaliente que le permitió alcanzar el podio regional, pese a llegar con escasa preparación tras la lesión.

Además del resultado deportivo, la presea representa un hito histórico para Costa Rica. No existen registros de medallas nacionales en gimnasia rítmica dentro de la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por lo que Sánchez se convirtió en la primera costarricense en subir al podio en esta disciplina.

​Con apenas 19 años, la atleta continúa consolidándose como la principal figura de la gimnasia rítmica costarricense. En 2025 ya había marcado otro precedente al convertirse en la primera gimnasta del país en competir en un Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica, abriendo un nuevo camino para este deporte.

Su crecimiento internacional también le permitió asegurar su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027, donde llegará como una de las principales cartas de Costa Rica en la disciplina.

La medalla de bronce conseguida en Santo Domingo 2026 no solo confirma el enorme talento y la proyección de Gloriana Sánchez, sino también su fortaleza para sobreponerse a la adversidad. Tras superar una lesión que puso en duda su participación, regresó a tiempo para escribir una de las páginas más importantes en la historia de la gimnasia rítmica costarricense, consolidándose como una de las atletas nacionales a seguir rumbo a Lima 2027.



