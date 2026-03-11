¡Gigante! María Nellys Chaves rompió récord de hace 24 años en Milla Universitaria

La atleta costarricense María Nellys Chaves estableció, este miércoles, un nuevo récord en la Milla Universitaria y dejó en el camino una marca de hace 24 años, lograda por la histórica Gabriela Traña.

Chaves registró un tiempo de 4:58 en la tradicional prueba de 1.600 metros y superó el 5:02.36 de Traña en 2004 en este evento.

La atleta, oriunda de Monteverde, se convirtió en la primera mujer en bajar los cinco minutos en las 47 ediciones que tiene esta competencia.

Esta no es la primera ocasión en que Chaves deja atrás una marca de Traña, ya lo hizo en la pasada edición de la clásica San Silvestre 2025, cuando superó un registro que Traña había fijado en 2012. En esa carrera, Chaves registró 38:13, mientras que la atleta olímpica 38:46, según información del sitio especializado Run 506.

También, en los pasados Juegos Nacionales estableció una nueva marca en los 3.000 obstáculos con un tiempo de 10:48.94, que ostentaba Traña desde 2006 10:59.80.



A esto se suma el reciente título nacional de 10 kilómetros en campo traviesa y la condición de mejor costarricense (tercer lugar) en la Carrera Internacional La Candelaria.



Las redes oficiales de la competencia registró el momento de cruzar la meta:





Además, en categoría femenina, el segundo lugar fue para Valeria Vega 5:36 y el tercero para Loriana Villalobos 5:50.

Por su parte, en la rama masculina, Francisco Brenes se dejó el triunfo con un crono de 4:22. Además, Derek Nájera fue segundo (4:27) y Jordy Méndez (4:31), tercero.