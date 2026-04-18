Gerald Drummond y Daniela Rojas iniciaron la temporada en Florida

Los atletas costarricenses Gerald Drummond y Daniela Rojas iniciaron la temporada 2026 compitiendo en el Tom Jones Memorial Invitational, en Gainesville, Florida, Estados Unidos.



Drummond obtuvo el tercer lugar tras registrar un tiempo de 49.39 en los 400 metros con vallas.

“Estoy muy contento porque ha sido mi segunda mejor apertura de temporada, muy parecida al 2024 que fue mi mejor año competitivo, así que tengo muchas expectativas para este año. Vamos paso a paso, pero lo importante es que vamos bien”, dijo el vallista, quien competirá el próximo 26 de abril en el Grand Prix Golden en Botswana, parte del Tour Continental Silver.

Rojas finalizó con un registro de 57.78, ubicándose en el puesto 27, también en los 400 metros con vallas.

“Competir en eventos como este siempre es muy valioso, porque el nivel es alto y nos exige al máximo. Sin embargo, no estoy completamente satisfecha con mi resultado, pero vamos a seguir trabajando súper fuerte, todavía falta mucho en la temporada y vamos a tratar de llegar lo mejor posible a los eventos importantes”, comentó Rojas.

Tanto Drummond como Rojas tienen como uno de sus principales objetivos en 2026 los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a realizarse en República Dominicana entre el 24 de julio y el 8 de agosto.

