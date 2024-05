Gerald Drummond repasa carrera en Liga Diamante: "Estaba un poco sorprendido”

El atleta costarricense Gerald Drummond no se cansa de escribir páginas doradas para el atletismo nacional.

Drummond recién conquistó los 400 metros con vallas en la Liga Diamante, en Estados Unidos, con un tiempo de 48.56, lo que le permitió conseguir la marca para asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024.



Drummond compartió con Teletica.com una amplia entrevista donde reaccionó a su competencia y lo que sintió una vez cruzó la meta.

“Iba por el carril 8, necesitaba salir lo más rápido posible. En los primeros 200 metros pasé de tercero las primeras vallas, iba pensando en que ningún corredor me había pasado o al menos no lo veía y estaba un poco sorprendido de la carrera que venía haciendo”, comentó Gerald.

Y agregó: “En los 300 metros intenté mantener mi ritmo y cerrar con las fuerzas que me quedaban. Sentí que ellos venían un poco cansados y cerré con las fuerzas que me quedaban. Todos tuvimos problemas en la última valla y al final lo celebré con mucha euforia, no me había dado cuenta que había alcanzado la marca y cuando me enteré, me emocioné aún más”.