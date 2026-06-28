Gerald Drummond gana la plata en el Panamericano de Atletismo

El atleta costarricense Gerald Drummond Hernández conquistó este sábado la medalla de plata en la prueba de los 400 metros vallas del I Campeonato Panamericano Mayor de Atletismo, que se disputa en Medellín, Colombia.

El dos veces representante olímpico registró un tiempo de 48.76 segundos, logrando además su mejor tiempo de la temporada, superando el 49.12 que había conseguido en mayo durante el Grand Prix de Tokio, Japón.

La medalla de oro quedó en manos del dominicano Yeral Núñez Mercedes, quien detuvo el cronómetro en 48.20 segundos, mientras que el brasileño Francisco Guilherme completó el podio con un registro de 48.96.

Este domingo continúa la competencia, donde hay un grupo de costarricenses participando.



