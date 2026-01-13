Generaleña se dejó la primera medalla de oro de los Juegos Nacionales

El primer día de los Juegos Deportivos Nacionales XLII en Limón estuvo cargado de emociones y desde muy temprano comenzaron a entregarse medallas.

Precisamente la vecina de Pérez Zeledón, Chelsea Yuliana Araya Ulloa de se convirtió en la primera ganadora del oro al imponerse en la prueba de 10.000 metros de la marcha atlética, disputada en la nueva pista sintética del Polideportivo de Pococí.

La generaleña, con un tiempo de 57.33.87, superó con claridad a sus cuatro oponentes para dejarse el honor de estrenar el medallero de las justas.

La presea de plata correspondió a la palmareña, María Celeste Granados Castillo (1.01.02) y la de bronce, a María Valeria Gómez Quesada, de Paraíso (1.04.11).

Liberiana impone primer récord.

Por su parte, atleta liberiana Kaylin Andrea Myrie Berger, de lanzamiento de disco U20 femenino, impuso este martes el primer récord nacional de su categoría en la disciplina del atletismo al lograr una marca de 43 metros con 58 centímetros.

Otro que registró otro récord nacional fue Santiago Lazo Retana, de Santo Domingo en halterofilia levantó 76 kg en arranque y 90 kg en envión para un total de 166 kg, suficientes para romper el récord y quedarse con las tres primeras medallas de oro de estas justas.

Mientras que Luciana Jaubert y Saul Solano, chicos de 12 y 13 años respectivamente, se convirtieron en los primeros en conseguir medallas de oro en el taekwondo categoría cadete.