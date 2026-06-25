Garabito será la primera Surf City del país: Estos son los beneficios que traerá

Con el anuncio del retorno de una fecha de la WSL o Liga Profesional de Surf, también se dio a conocer que el cantón de Garabito fue designado como la primera Surf City de Costa Rica.

La idea es potenciar mucho más no solo al talento local en uno de los deportes con mejores resultados para el país, sino también incentivar este turismo específico en toda la zona.

Según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), hasta 600.000 surfistas han ingresado al país en un solo año.

Pero exactamente, ¿qué significa y cuáles beneficios trae el Surf City de Garabito al cantón y al país?

Lo primero que usted tiene que saber es que a partir de ahora Garabito formará parte de una serie de ciudades que están contempladas en la Red Mundial de Ciudades del Surf (WSCN).

Estas son zonas urbanas donde el surf y su cultura son parte esencial de la vida local; la industria del surf constituye una base importante de la economía, el empleo y la identidad cultural de la ciudad, y cuenta con el reconocimiento formal de las autoridades municipales.

“Pertenecer a esta red es un proceso, no es algo tan sencillo, hay que pasar por un proceso calificatorio y demostrar que la ciudad se fortalece y vive a través del surf con desarrollo en la comunidad. Entonces se valora y, si es positivo, se otorga el galardón”, explicó Carla Gallardo, presidenta Grupo ACOS.

Los principales objetivos de contar con una Surf City son promover la práctica del surf como deporte profesional, mantener a Costa Rica en el radar internacional, apoyar al talento emergente y crear un semillero de desarrollo en el cantón.

De hecho, el alcalde de Garabito, Francisco González, reconoció que ya trabajan en mejorar la infraestructura y así promover aún más este deporte.

“Estamos en el diseño de tres centros deportivos en la zona. Sería un Surf City Center que sería como la casa de los surfistas, donde podrán encontrar desde una tienda especializada, clases de surfing o cualquier espacio para desarrollar cualquier tipo de actividades.

“Queremos que el surfista sea una persona íntegra y eso le permitirá este centro. Lo estamos desarrollando desde marzo del 2024 y poco a poco se verán los cambios. La obligación que tenemos por el título que tendremos como ciudad deportiva nos va a obligar a realizar este tipo de infraestructuras”, destacó González.

Actualmente, Garabito está lleno de actividades dedicadas al surf durante el año, como lo es el circuito nacional, las decenas de locales comerciales, capacitaciones y los programas de surf care como el Programa Bandera Ecológica Azul y la preservación de manglares, entre otras.

De momento, el primer paso de este proyecto será el desarrollo del Garabito Surf City PRO 2026, que será una fecha del WSL 2000 o serie de clasificación tanto masculina como femenina, que se disputará del 13 al 16 de agosto en Playa Hermosa, Jacó.



