Fútbol Sala regresa este viernes con el Torneo de Copa

Este viernes, con la participación de 16 clubes, inicia el torneo de Copa del Fútbol Sala costarricense que se extenderá hasta el próximo 19 de marzo del próximo año.



En la rama femenina serán 12 clubes y la final será el 19 de febrero, ambos torneos se desarrollarán en su totalidad en la Arena Scotiabank ubicada en las instalaciones del Proyecto Gol.



Este viernes, y por la pantalla y aplicación de TD Más iniciaran los caballeros con los siguientes duelos de la semana 1:



- Viernes 13 de noviembre, Orotina vs Sporting a las 8 p. m. (Por TD Más)

- Sábado 14 de noviembre, Barbareña vs Esparza a las 6:30 p. m.

- Domingo 15 de noviembre, Codea vs San Isidro a las 4 p. m.

- Lunes 16 de noviembre, Escazú vs Barrio Peralta a las 8 p. m.



El sábado será el turno para las damas, quienes tendrán su jornada inaugural con los siguientes duelos:



- Sábado 14 de noviembre, Desamparados vs San José a las 4 p. m.

- Domingo 15 de noviembre, Venus vs Costa Ballena, 11 a. m.

- Domingo 15 de noviembre, Tres Ríos vs Dosca Atletic Club, 1:30 p. m.



El Torneo de Copa de este deporte usted lo podrá seguir los viernes por TD Más.