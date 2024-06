Fuertes lluvias retrasan el inicio del atletismo de Juegos Nacionales

Las fuertes lluvias de los últimos días impidieron la finalización de la demarcación de la pista atlética del estadio Cacique Diría de Santa Cruz, por lo que el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) y la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa), determinaron aplazar un día el inicio del atletismo de los Juegos Deportivos Nacionales.

"Lamentablemente por razones fuera de nuestro control, la pista de atletismo de Santa Cruz aún no está en las condiciones oficiales requeridas para su utilización, razón por la que las competencias de este deporte darán inicio el lunes 1° de julio y se mantendrá el viernes 5 de julio como día de salida de las delegaciones", indicó el Icoder.

Según informó Alonso León Mena, jefe de la Unidad de Programas y Proyectos del Icoder, a pesar de las fuertes lluvias de estos días, los trabajos contratados por la municipalidad y el comité cantonal de deportes y recreación de Santa Cruz permitieron la demarcación de seis de los carriles, pero aún faltan los dos restantes.

Ese marcado, más otros detalles finales, se realizarán este domingo por la mañana, por lo que todo estaría listo para comenzar con la programación el lunes.

Las delegaciones de atletismo, que llegaron este sábado a la villa ubicada en el Liceo de Santa Cruz, podrán entrenar este domingo entre 7 a.m. y 4 p.m. en la calle interna del Polideportivo y en la cancha de béisbol.

Con esto la programación para el primer día de los Juegos quedará de la siguiente forma:

•GIMNASIA ARTÍSTICA

Escuela Antonio Obando de Cañas

De 8 a.m. a 11.30 a.m., all around final, aparatos y equipos, Nivel 3 masculino; de 11.30 a.m. a 1.30 p.m., all around final, aparatos y equipos Nivel 3 GAF femenino; de 1.45 p.m. a 5 p.m., all around final y aparatos Niveles 4 y 5 masculino; y de 5 p.m. a 7.20 p.m., Nivel Xcel bronce y plata, all around final y aparatos Equipos GAF.

•HALTEROFILIA

Gimnasio del CTP de Hojancha

8.15 a.m., juvenil masculino 55 kg; 10.15 a.m., juvenil y sub 23 49 kg femenino; 3.15 p.m., juvenil y sub 23 61 kg masculino; 6 p.m., juvenil y sub 23 55 kg femenino.

•FÚTBOL FEMENINO

Estadio Edgardo Baltodano de Liberia

7.30 a.m. Nicoya – Alajuela; 10 a.m. Pococí – Garabito; 3 p.m. Heredia – Escazú; 5.30 p.m. Coto Brus – La Unión

•TAEKWONDO

Polideportivo de Nicoya

Categoría cadetes: De 8 a.m. a 11.10 a.m., cuartos de final y semifinales de combates, masculino y femenino; de 1 p.m. a 3 p.m., poomsae femenino y masculino; y de 3.10 p.m. a 9.20 p.m., semifinales y finales combates fem. y masc.

•VOLEIBOL DE PLAYA

Playa Tamarindo de Santa Cruz

De 7.30 a.m. a 3 p.m., primera fecha, con la participación de Atenas, Santa Bárbara, San Carlos, Santa Cruz, Goicoechea, Golfito, Alajuela y San José (Sub 19) y Santa Bárbara, Alajuela, Moravia, San José, Golfito, San Carlos, Goicoechea y Escazú (Sub 22), en femenino, y Belén, San Ramón, Osa, Los Chiles. Alajuela, San Carlos, Santa Cruz y Coto Brus (Sub 19) y San Carlos, Golfito, San José, Moravia, San Ramón, Los Chiles, Alajuela y La Unión (lSub 22) en masculino.

•BOCCIAS

Gimnasio del Liceo de Santa Cruz

De 11 a.m. a 4.30 p.m., primera fecha, de un total de tres, con diez juegos correspondientes a las categorías mixtas oficiales BC2 y BC3 y de exhibición BC 1 y BC 2.

•BALONMANO

Liceo Maurilio Alvarado de Tilarán

8 a.m. Heredia – Pococí (fem), 9.30 a.m. Liberia – Matina (masc), 11 a.m. Alajuela – San José (fem), 12.30 p.m. Desamparados – Cartago (masc), 3 p.m. Cartago – Matina (fem), 4.30 p.m. Heredia – La Cruz (masc.), 6 p.m. Desamparados – Liberia (fem) y 7.30 p.m. Pococí – San José (masc.).