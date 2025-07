Francisco Rivas responde ante serias acusaciones en su contra

El entrenador de natación, Francisco Rivas, respondió a la serie de acusaciones en su contra por supuestas agresiones a tres nadadores, entre ellos, Claudia Poll.

La medallista olímpica de Atlanta 96 y Sídney 2000 junto a los exnadadores Marcela Cuesta y Manuel Rojas denunciaron al medio Interferencia de la Universidad de Costa Rica una serie de agresiones.

Consultado al respecto por Teletica.com, Rivas negó rotundamente todo lo denunciado y explicó que en ningún momento hubo agresiones a ninguno de sus deportistas.

“Contundentemente, oficialmente y únicamente todo es falso. Ninguno de los aspectos que se han mencionado corresponden a la verdad, aparte que no habla de fechas, no entiendo a qué se refieren, porque el caso de la señora Marcela Cuesta tengo 37 años sin novedades de ella, desconozco el cuándo, qué día, cómo, dónde y qué de lo que denuncia.

“El caso del señor Rojas fue un nadador que nadó con mi persona hace bastantes años, luego me parece que en el 2012, 2014, 2015 regresó a nadar conmigo y no solamente regresó a nadar conmigo, sino que trajo dos hijas de él, de 10 o 11 años, a nadar conmigo. Así que no lo entiendo, si de alguna manera en algún momento mi actitud no fue la correcta, ¿cómo él regresó conmigo?

“Y en el caso de Claudia, me sorprende absolutamente todo. No es cierto, tengo que decirlo categóricamente, no es cierto, incluso no pueden haber pasado tantísimos años después de que le ganó la medalla, después de que en el 2010 ganamos la medalla en el torneo máster, después que seguimos por tantos años y finalizamos en el 2022 por un tema eminentemente administrativo en el negocio del Club H2O, del cual yo era el socio junto con ella y eso nos distanció, es un tema que está en tribunales lamentablemente, pero es lo que puedo decir al respecto”, mencionó el entrenador.

Los tres exnadadores aseguran que acudieron a instancias como la Federación de Deportes Acuáticos, al Consejo de Deportes y al Comité Olímpico Nacional, y que este último tramita las denuncias presentadas.

“Todos los grupos y todos los nadadores que yo he dirigido tienen códigos y el código número uno es los padres de familia, el atleta y el entrenador. No se hace absolutamente nada donde no estén los padres de familia presentes, ellos participan de todo, ese es el código número uno en esa relación de trabajo.

"Hay otro código que habla de la disciplina, la motivación y la planificación, eso se refiere a que yo hago planificaciones que le expreso a los atletas, en este caso a un nadador, a su familia, para que con disciplina alcancemos las metas y los logros que queremos, no ha habido ninguna posibilidad de agresión, no ha habido ninguna situación de que se obligara a alguien, es imposible”, añadió.

Además, aseguró que cree saber por qué las denuncias se dieron hasta ahora.

“Me llama la atención bastante, aunque recuerdo lo que sucedió. En el 2022 salí del club H2O, en Trejos Montalegre, que era mi negocio, junto con la señora Poll, y de pronto quedé sin nada. Es un tema que está en tribunales, hay una denuncia penal, pero yo me quedé sin nada, no tengo nada, y me parece que por ahí viene el asunto, no puedo decirle más”, concluyó.