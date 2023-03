Federación Estadounidense de Ajedrez investiga caso de tico denunciado por abuso sexual

“En 2020, cuando US Chess se enteró de las denuncias sobre la conducta del Sr. Ramírez en años anteriores, dejó de involucrarlo en cualquier capacidad en la que entrara en contacto con menores. Además de enviar artículos independientes y aparecer en un pódcast, el Sr. Ramírez no ha tenido un compromiso significativo con US Chess desde que se hicieron las acusaciones en 2020. En tercer lugar, el Sr. Ramírez fue seleccionado como entrenador de la Olimpiada Femenina de 2022. Esa decisión fue tomada por el equipo, independientemente de US Chess”, añadieron.