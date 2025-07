Fecoda presentó desde marzo una denuncia penal contra Francisco Rivas

La Federación Costarricense de Deportes Acuáticos (Fecoda) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra Francisco Rivas, entrenador de natación.

Según una copia de dicha denuncia, de la cual Teletica.com tiene copia, fue Milton Castro, como representante de la organización, quien la presentó “por existir la posibilidad que se haya cometido un hecho delictivo” de abusos sexuales en perjuicio de exnadadora Marcela Cuesta.

Según el documento, Cuesta presentó su caso ante la federación en diciembre anterior, aduciendo posibles delitos de abusos sexuales cuando Rivas era su entrenador entre los años de 1978 y 1988.

Dicho documento lo recibió el Ministerio Público el pasado 31 de marzo.

La fiscalía indicó, mediante su departamento de prensa, que según su sistema de gestión de casos, no existe registro de causas penales en contra del actual entrenador de natación.

Luis Solano, presidente de la Fecoda, confirmó dicha denuncia, pero reveló que no puede dar mayores detalles, pues el caso actualmente sigue en investigación.

​Esta fue la primera y única denuncia que ha recibido esta Comisión y la Fecoda avisó de la situación al Icoder, tal y como dice el protocolo.

Este lunes trascendió, mediante el espacio Interferencia, que tres exreconocidos nadadores, denunciaron supuestas agresiones ocurridas mientras fueron entrenados por Rivas en su etapa de juventud.

Se trató de Manuel Rojas, Marcela Cuesta y Claudia Poll.

Por su parte, Rivas reaccionó a las denuncias argumentado que todo es falso.

"Contundentemente, oficialmente y únicamente todo es falso. Ninguno de los aspectos que se han mencionado corresponden a la verdad, aparte que no habla de fechas, no entiendo a qué se refieren, porque el caso de la señora Marcela Cuesta tengo 37 años sin novedades de ella, desconozco el cuándo, qué día, cómo, dónde y qué de lo que denuncia.



“El caso del señor Rojas fue un nadador que nadó con mi persona hace bastantes años, luego me parece que en el 2012, 2014, 2015 regresó a nadar conmigo y no solamente regresó a nadar conmigo, sino que trajo dos hijas de él, de 10 o 11 años, a nadar conmigo. Así que no lo entiendo, si de alguna manera en algún momento mi actitud no fue la correcta, ¿cómo él regresó conmigo?



“Y en el caso de Claudia, me sorprende absolutamente todo. No es cierto, tengo que decirlo categóricamente, no es cierto, incluso no pueden haber pasado tantísimos años después de que le ganó la medalla, después de que en el 2010 ganamos la medalla en el torneo máster, después que seguimos por tantos años y finalizamos en el 2022 por un tema eminentemente administrativo en el negocio del Club H2O, del cual yo era el socio junto con ella y eso nos distanció, es un tema que está en tribunales lamentablemente, pero es lo que puedo decir al respecto”, mencionó el entrenador.