Fallece icónico maratonista de Boston, quien corría con su hijo tetrapléjico

El icónico maratonista, Dick Hoyt, recordado por correr junto a su hijo, Rick, que es tetrapléjico y tiene parálisis cerebral, falleció este jueves a los 80 años.

En la retina del mundo del atletismo quedará para siempre la imagen de Dick y su hijo cruzando la meta de alguna de las 72 maratones y 257 triatlones en los que estuvieron ambos, según menciona la prensa internacional.

Precisamente, ambos son todo un símbolo para la ciudad de Boston donde llegaron a completar 32 maratones, que son consideradas de las más famosas y difíciles del mundo.

"La BAA se entristece enormemente a la noticia de la muerte del icono del maratón de Boston Dick Hoyt. Dick personificó lo que significaba ser un maratoniano de Boston, mostrando determinación, pasión y amor cada Día de los Patriotas durante más de tres décadas", mencionó la BAA, organizadores de la maratón de Boston.

We are tremendously saddened to learn of the passing of Boston Marathon icon Dick Hoyt. Dick personified what it means to be a Boston Marathoner, finishing 32 races with son Rick. We are keeping his many family & friends in our prayers. https://t.co/glau0ryh4R pic.twitter.com/SYmvZfezW7