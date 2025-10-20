Extranjeros dominaron el Torneo de Boliche La Raza

Este fin de semana cayó el telón de la edición 46 del Torneo Internacional de Boliche La Raza y los jugadores extranjeros fueron los grandes protagonistas.

Solo uno de los campeones del año anterior logró defender su corona: Christopher Johnson, en la categoría Senior Masculino, quien repitió el título al vencer por apenas siete pines a Dave Wodka.

Wodka fue noticia el sábado, tras conseguir un juego perfecto en la escalera de exhibición.

En la rama Senior Femenina, la estadounidense Catrina Snowden se impuso con claridad sobre la costarricense Jessica Atán, quien el sábado ganó la escalera de exhibición.

En Regular Masculino, el estadounidense Scott Anderson firmó un cierre espectacular el viernes y se dejó el campeonato, superando a Ed Smaglik y a Matt McNeil. El mejor costarricense fue Erik Roy, ubicado en la posición 13.

Mientras tanto, en Regular Femenino, la mexicana Tannya López volvió a lo más alto. Ganadora en 2022 y 2023, y subcampeona en 2024, recuperó la corona al derrotar a la estadounidense Sagirah Wheeler por una diferencia de 20 pines.

Los campeones obtienen además su pase automático para la edición 47, que se disputará del 10 al 17 de octubre del 2026.