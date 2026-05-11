Evan Michelini tuvo visita de lujo en inicio de temporada en Fórmula 4

El piloto Evan Michelini tuvo una visita de lujo este fin de semana en el inicio de su segunda temporada de la Fórmula 4 europea.

Michelini recibió nada más y nada menos que a Andrea Kimi Antonelli, piloto estrella del equipo Mercedes de Fórmula 1 e hijo de Marco Antonelli, preparador del equipo con el que compite el costarricense.

La llegada de Antonelli generó emoción dentro del paddock y representó una experiencia especial para el tico, quien pudo compartir de cerca con una de las figuras más prometedoras del automovilismo mundial.

Michelini disputó la primera fecha del Campeonato Italiano de Fórmula 4 2026, celebrada en el circuito de Misano, Italia.

Tomó parte el sábado en la carrera 2 de la jornada, donde logró finalizar en la sétima posición de su categoría. Para el domingo, durante la carrera 3 y cuando se disputaban los últimos momentos de la prueba, Michelini sufrió un choque que lo envió al final de la parrilla, situación que finalmente no le permitió tomar la salida de la carrera 4 y última del fin de semana.

“Misano es un circuito espectacular y durante todo la semana el equipo trabajó muy duro para poder salir a pista y aprovechar cada sesión al máximo. Vi que en muchos momentos tenía ritmo, pero así son las carreras. a veces suben, a veces bajan. Entonces hay que aprender, hay que mejorar, hay que ver qué pasó, pero ya concentrados en Vallelunga que este mismo lunes empiezan las prácticas”, comentó Michelini.

Para esta temporada, Evan competirá en las siete fechas del Campeonato Italiano de Fórmula 4.

La temporada 2026 del Campeonato Italiano de Fórmula 4 incluye las siguientes fechas:

10 de mayo – Misano

24 de mayo – Vallelunga

21 de junio – Monza

26 de julio – Mugello

6 de setiembre – Imola

20 de setiembre – Misano

25 de octubre – Mugello

