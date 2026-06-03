Estos son los nuevos circuitos para correr en La Sabana que impulsa la Gran Maratón Costa Rica y el Icoder

Tras anunciarse la segunda edición de la Gran Maratón Costa Rica, la organización volvió a indicar que el monto recaudado irá destinado al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), pero no con un monto económico, que en principio sería de ₡101 millones, sino como obra efectuada.

De ahí surge la idea de que con lo recaudado tanto en la primera como en la segunda edición (ya agotadas las inscripciones para este 22 de noviembre) y una eventual tercera carrera se destinará a construir tres circuitos de atletismo.

Serán 3.214 metros de trayecto para la práctica del atletismo, gratuito y accesible, y que estará ubicado en el sector noreste del parque y tendrá una superficie de concreto permeable y de distintos colores.

Nuevos circuitos de atletismo en La Sabana

​El tramo que se construirá tendrá un trazado de 826 metros para caminata, otro de 1.188 m también recreativo y, finalmente, el más extenso con fines deportivos de 1.200 m. El proyecto tendrá un costo de $755.192.

“Los que conocemos La Sabana y hacemos ese recorrido, sabemos que hay unos sectores donde hoy hay asfalto todavía, otros donde no hay nada, pero muy posiblemente vamos a empezar donde no hay nada. Hoy, para lograr de alguna forma que, aunque sea de manera irregular, el circuito esté completo, para que las personas se expongan cada vez menos a lesiones, a estar entrando en charcos, las personas adultas mayores, que es lo que pensamos mucho en esa zona, también tengan la facilidad de no tener superficies irregulares y puedan hacer lo que desean: caminar, correr, cantar o simplemente gozar de un espacio bonito lo más pronto posible”, explicó Donald Rojas, director del Icoder.

La idea es que el primer kilómetro se comience a ejecutar este año y todo el proyecto quedaría listo para el 2028. La obra la llevará a cabo la empresa constructora Traesa.

Nuevos circuitos de atletismo en La Sabana

“No puede haber fecha de inicio, pues dependemos de que el Icoder analice los diseños y haga cambios. Esto es un proceso que depende más de ellos; ahora lo que estamos acelerando es que la empresa privada les entregue los planos para que ellos los analicen más prontamente”, destacó Leonora Jiménez, encargada de la organización de la Gran Maratón.

Nuevos circuitos de atletismo en La Sabana

Este nuevo proyecto viene a formar parte de los esfuerzos de embellecimiento de La Sabana presentados por el Icoder y viene a sumarse a la remodelación de las canchas de baloncesto y voleibol.



