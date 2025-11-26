Estos son los cierres viales de este fin de semana por Gran Maratón Costa Rica

La organización de la Gran Maratón Costa Rica informó este miércoles a la sobre los cierres viales programados para este domingo 30 de noviembre, día de la competencia.

La competencia, denominada "Ruta del Corazón", recorrerá todo el sentido interno del Anillo de Circunvalación, la Calle Ancha de Pavas, la Avenida de las Américas, el Paseo Colón y la Avenida Segunda.



Por tal motivo, los organizadores recomendaron a la ciudadanía utilizar rutas alternas y planificar con antelación sus desplazamientos, aprovechando vías externas a Circunvalación, calles secundarias en los sectores no comprendidos por Avenida Segunda y Paseo Colón, y rutas periféricas cercanas a Pavas, Sabana y La Uruca.

Incluso, la organización coordinó con Waze Internacional, por lo que la aplicación mostrará en tiempo real las rutas alternativas y los cierres activos.

"La coordinación con el Consejo de Transporte Público (CTP) garantiza que las rutas alternas para buses y otros servicios de transporte público estarán habilitadas durante el tiempo que duren los cierres. Se recomienda, además, que quienes puedan, utilicen taxis o servicios de transporte por aplicación para evitar congestión cerca del punto de llegada del evento", citaron en un comunicado de prensa.

Además, se garantizará la seguridad con más de 1.000 personas distribuidas en ruta, incluyendo banderilleros, seguridad privada, equipo de producción, bomberos, Fuerza Pública, oficiales de tránsito y policías municipales.