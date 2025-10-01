Estos son los 11 atletas becados por el Comité Olímpico Nacional
El Comité Olímpico Nacional (CON) dio a conocer los 11 atletas que recibirán las becas de Solidaridad Olímpica.
Este apoyo se les brindará desde el 1 de setiembre de 2025 hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
Los atletas beneficiados son:
Brisa Hennessy, Surf: $1.500
Leinani McGonagle, Surf: $700
Gerald Drummond, Atletismo: $1.000
Andrea Carolina Vargas Mena, Atletismo: $1.000
Daniela Rojas, Atletismo: $750
Sharon Herrera, Atletismo: $500
Diana Brenes, Judo: $750
Sebastián Sancho, Judo: $750
Kenneth Tencio, BMX Freestyle: $750
Neshy Lee Lindo Álvarez, Taekwondo: $750
Maxwell Lacey, Lucha: $700
"De acuerdo con Solidaridad Olímpica las becas deben ser distribuidas entre 6 atletas, no obstante, el Comité Olímpico Nacional opta por hacerlo entre 11 atletas con el objetivo de proyectar a más atletas con opción de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028", indicó el CON en un comunicado de prensa.
Además de las becas, los atletas cuentan con apoyo del Equipo Interdisciplinario del Comité Olímpico Nacional en áreas como fisioterapia, nutrición y preparación física. Asimismo, la logística y el financiamiento a torneos del Ciclo Olímpico y eventos clasificatorios.