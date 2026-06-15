Este domingo se llevará a cabo la edición 44 de la clásica de atletismo San Juan

Todo está listo para que este domingo 21 de junio se lleve a cabo la edición 44 de la clásica internacional de atletismo San Juan, que se realiza año a año.

El recorrido tendrá tres modalidades: 7 kilómetros, 21 k y la novedad de esta edición, los relevos en equipos de tres corredores.

La salida será a partir de las 5:30 a. m. desde Recope en Ochomogo de Cartago, ahí también será el inicio del primer relevo.

El segundo relevo será justo al frente de la sucursal del Instituto Costarricense de Electricidad en Tres Ríos, mientras que el último tramo será desde el Mall San Pedro hasta el parque de Tibás.

Este mismo tramo será el recorrido destinado para los que vayan a competir en los siete kilómetros.

Los primeros lugares en 21K recibirán un premio de ₡275 mil; en 7K serán ₡150.000 en general y silla de ruedas, mientras que en relevos el premio general también será de ₡150.000.

Las inscripciones tienen un costo de ₡18.000 colones en 21 km y ₡16.000 en 7 km y las podrá realizar mediante el llenado del formulario: https://form.jotform.com/261188764527872.

Debe enviar el pago en sinpe móvil al número 8921-2929 o bien realizarlo en la cuenta del Banco Nacional CR07015103520010630181 a nombre ESCATH SA DEPORTIVA y únicamente se adjunta el comprobante en formulario.

Cabe resaltar que la distancia de relevos ya se encuentra agotada.

Como parte de los festejos del Día del Padre, la Municipalidad de Tibás anunció una promoción de un 30% de descuento en la segunda inscripción.



