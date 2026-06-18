Estas son las mejoras que se le hacen al Estadio Nacional

El Estadio Nacional vive un periodo de múltiples remodelaciones, así quedó constatado en dos visitas que realizó Teletica.com al reducto.

Se realiza el mantenimiento intensivo de la gramilla, la limpieza del techo y de las plazoletas y gradas, las cuales se limpiarán, se pulirán y se sellarán para que queden en muy buenas condiciones.

Además, se intervinieron todas las graderías y todas las fosas. También se modificará la rotulación y la señalización de zonas emergencia con nuevos letreros.

Al mismo tiempo se reemplazarán algunas lámparas tanto a lo interno del estadio en el cubo como en las plazoletas. El sellado de los vidrios del cubo, así como pintar las vigas del cubo.

como pintar, forman parte de este plan de compras y de este plan de mantenimiento anual".

La inversión ronda entre los ₡100 y ₡200 millones.

"El Fideicomiso que administra las instalaciones del INS Estadio en su plan maestro, el cual es aprobado por la Junta Administradora en febrero, establece un plan de mantenimiento de todo el año, el cual también se ve reflejado en un plan de compras y plan de adquisiciones", explicó Diana Posada, gerenta del Estadio Nacional.

Posada destacó que esto es posible debido al patrocinio de cambio de nombre con el Grupo INS.

"Esto es posible gracias al patrocinio de denominación de nombre que concretamos el año pasado con el Grupo INS y que nos permite garantizar alrededor del 20% al 25% de los costos operativos de la administración", añadió.

¿Cuándo se podrían estar reflejando todos estos cambios?

Posada destacó que para final de año ya podrán estar concluidas las obras.

"La gradería norte en su totalidad ya se encuentra reparada, la gradería sur en un 50% y las fosas también están en su totalidad reparadas. Entonces, poco a poco y de aquí a noviembre o diciembre vamos a tener todo esto", añadió.

En cuanto a la limpieza del techo, Posada destacó que "tenía unos 10 años de no realizarse y es uno de los proyectos o de las tareas de mantenimiento más importantes de la gestión".

El techo estará limpio en las próximas cuatro semanas.

@teleticacom Estas son las mejoras que realizan en el Estadio Nacional. 🏟️ Más información en Teletica.com. 📱 ♬ sonido original - Teletica.com



