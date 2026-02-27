Esta es la ruta de los surfistas ticos para clasificar a Los Ángeles 2028

Los surfistas costarricenses cuentan a partir de ahora hasta con seis formas de clasificar a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Asociación Internacional de Surf (ISA, por sus siglas en inglés) anunció una serie de cambios que aplicará en el proceso clasificatorio hacia las próximas justas.

Con esto, la ruta hacia LA28 queda de la siguiente forma:

1. ISA World Surfing Games 2026 (1 boleto)

El Mundial de Surf categoría open de 2026 será el primer evento que otorgue boletos olímpicos. La fecha y sede del torneo aún no se ha anunciado, pero la ISA comunicó que será entre octubre y noviembre.

El evento tendrá un ranking por equipos masculino y otro en femenino, donde los tres atletas por género de cada país sumarán puntos y el país que lidere la tabla obtendrá un cupo.

El Comité Olímpico Nacional y la Federación de Surf definirán el atleta que ocupará ese espacio.

2. Juegos Panamericanos Lima 2027 (1 boleto)

Los medallistas de oro en masculino y femenino clasificarán a Los Ángeles 2028. La competencia será del 23 de julio al 1 de agosto en Punta Rocas.

¿Cómo clasificar a Lima 2027?

La ola de Punta Rocas recibirá a los siguientes surfistas del continente:

Los medallistas de oro en PASA Games 2026 (torneo panamericano de surf que se realiza cada año; la edición 2026 se espera que sea en Panamá durante el primer semestre).

Los medallistas de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La sede del surf será la comunidad de Cabarete, Puerto Plata. El torneo se realizará del 24 de julio al 8 de agosto y participarán los dos surfistas de cada país con mejor resultado en los PASA Games 2026, esto en masculino y femenino.

Los campeones del ALAS Global Tour 2026.

El top 3 de atletas latinoamericanos en los ISA World Surfing Games de 2026.

El top 6 de los PASA Games de 2027. Sede y fecha por definir.

﻿3. ISA World Surfing Games 2027 (1 boleto)

El Mundial de Surf categoría open de 2027 tendrá un ranking por equipos masculino y otro en femenino, en el que los tres atletas por género de cada país sumarán puntos y el país que lidere la tabla obtendrá un cupo olímpico. El Comité Olímpico Nacional y la Federación de Surf definirán el atleta que ocupará ese espacio.

4. ISA World Surfing Games 2028 (10 boletos)

El top 10 de atletas en el Mundial Open de 2028 obtendrá la clasificación olímpica, con un límite de un representante por país dentro de esta lista.

5. WSL Championship Tour 2028 (5 boletos)

El top 5 del ranking al 15 de junio de 2028 clasificará a Los Ángeles 2028, con el límite de un atleta por nacionalidad.

6. Cuota de universalidad (1 boleto)

Si ningún atleta costarricense clasifica por las cinco vías anteriores, los surfistas pueden postularse para ser elegidos en este rubro que define la ISA.



