¡Esperado debut! Atleta Daniel Johanning abrirá expediente en maratón

El atleta costarricense Daniel Johanning palpita un venidero 2026 con un reto para el que se ha preparado muy duro por tres años: su debut en maratón.

El atleta de Coopenae Atletismo abrirá expediente en la prueba madre del atletismo este 11 de enero en la Maratón de Houston, Estados Unidos.



Johanning es uno de los principales exponentes del atletismo en Costa Rica y contó cómo ha sido el arduo proceso de preparar una maratón.

"Se ha mantenido una estructura de entrenamientos muy similar a lo que venía practicando en los últimos años. En cuanto al kilometraje, se incorporó solamente en dos de las sesiones de la semana, el resto de las sesiones muy similar, con dos sesiones de intensidad de pista. Esto ha ayuda a similar el proceso y que no sea un proceso tan brusco, más familiar", destacó el deportista.

Además, Daniel fue quemando etapas en el atletismo costarricense y centroamericano, pues por mucho tiempo ha sido figura en competencias de pista y en asfalto.

"Aunque el proceso específico para la maratón empezó hace unos meses, ya tengo 12 años en entrenar de forma planificada con mi entrenador Ariel Barrantes y bueno la maratón siempre fue un objetivo a largo plazo. Por muchos años estuve enfocado en las distancias en 5.000 y 10.000 metros de pista, de unos tres años para acá he estado compitiendo un poco más seguido en media maratón para ir haciendo esa transición hacia la larga distancia, y bueno ya llegó el momento de enfrentar el primer proceso", comentó. Y agregó: "Toda esa preparación durante tantos años me ayudó a enfrentar este nuevo reto. He podido mantener la intensidad en los entrenamientos. No he tenido ninguna molestia", añadió".

El atleta reveló que el proceso estuvo divido en dos partes, la primera antes de los Juegos Centroamericanos en Guatemala a finales de octubre. "Esa primera parte estuvo enfocada en la intensidad, porque representé a Costa Rica en distancias más cortas como los 10.000 metros en pista y la media maratón".

Posteriormente, después de los Juegos se ha enfocado más en el kilometraje, tratando de

mantener un kilometraje o volumen semanal entre los 130 y 140 kilómetros. "Ha estado

retador, pero siento que lo he ido asimilando bien y he tenido buenas sensaciones en los

entrenamientos".

Al consultársele por qué escogió Houston como evento para debutar, indicó que siempre tiene un alto nivel competetivo.



"Se obtienen muy buenas marcas, la topografía es muy plana. La ciudad de Houston está prácticamente a nivel de mar lo que favorece carreras de larga distancia. Adicionalmente ya he tenido la oportunidad de correr dos veces la media maratón, 2020 y 2022 y ya conozco muy bien las horas previas, cómo es el evento, la salida, cómo es el clima que en este tiempo está bastante frio. Eso va a ayudar mucho", añadió.

También, otro factor que tomó en cuenta es que el viaje de Costa Rica a Houston es relativamente corto comparado con otras maratones en Europa y que no tiene cambio de horario.

Sobre sus expectativas para esta competencia, Johanning indicó que al ser la primera "todavía es un poco difícil definir un tiempo meta al no existir una referencia previa. Evidentemente el primer objetivo será terminarla la carrera, para tener una distancia oficial en maratón para poder trabajar en futuras competencias".



"Otro objetivo es tener buenas sensaciones a lo largo del recorrido. Ya es bien sabido que a partir del kilómetro 30 suele ser la parte más difícil, es el territorio desconocido, vamos a tratar de implementar lo mejor posible el protocolo de alimentación, hidratación y de geles

para tener buenas sensaciones y llegar bien a la meta", concluyó.

