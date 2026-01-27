¿En qué paró la investigación a la Federación de Atletismo por caso de Diana Bogantes?

Desde el 19 de setiembre de 2025, el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación abrió una investigación preliminar contra la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa), "por, presuntamente, incumplir con las obligaciones de la representación nacional del deporte de atletismo".

Esto a raíz de las condiciones logísticas de la participación de los atletas ticos en el Mundial de Atletismo.



Este lunes 26 de enero de 2026, cuatro meses después, Teletica.com contactó a Donald Rojas, director del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), ministro de Deportes y miembro del Consejo Nacional de Deportes, para conoce el avance de la investigación, luego de que en el acta ordinaria 01-2026 del Consejo, de la que este medio tiene copia, se desprendiera un capítulo titulado: Resultado de investigación preliminar contra la Federación Costarricense de Atletismo.



El Consejo acordó señalar el tema como de carácter confidencial y de no acceso al público.

"Sigue en confidencial porque es un procedimiento administrativo, pero bueno, ya pasó de cambio de condición, ya pasó de ser una investigación a ser un procedimiento administrativo sancionatorio", comentó Rojas a este medio. Y agregó: "Eso lo que quiere decir es que van a entrar en un proceso donde se le va a trasladar una acusación a la federación y la federación tendrá que defenderse. No le puedo dar más detalles del tema porque obviamente el expediente, hasta que no termine, es privado, pero para efectos de información ya la investigación finalizó y se abrió un procedimiento administrativo a la Federación de Atletismo".



¿Por qué se había acordado investigar a la Federación de Atletismo?

"El acuerdo N.°08 de la sesión ordinaria Nº 35-2025 del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, celebrada este 18 de setiembre de 2025, instruye a la Dirección Nacional para que desde la Unidad de Asesoría Legal del Icoder se realice la investigación preliminar contra la Fecoa y, dentro del término de un mes, rinda el correspondiente informe ante dicho órgano colegiado", señaló el departamento de prensa del Icoder ante consulta de Teletica.com.

En el texto adjuntado a este medio se informa que "el presunto incumplimiento con las obligaciones de la representación nacional del deporte del atletismo estaría sustentado en las disposiciones de los artículos 43 y 44 de la Ley 7.800, así como los artículos 39, 40, 42 y 43 del decreto ejecutivo N.° 28922, Reglamento de la Ley N.° 7800, y cualquier otra normativa conexa".

¿Qué habían dicho en la Federación?

El 25 de setiembre, Teletica.com había entrevistado sobre este tema a Geen Clarke, presidenta de la Federación de Atletismo, tras una mesa de trabajo promovida por la diputada Rosaura Méndez, del Partido Liberación Nacional (PLN)

A esa mesa de trabajo además de Méndez asistieron la oficialista Ada Acuña y la independiente Kattia Cambronero. Así como Donald Rojas, ministro de Deportes, y representantes de las federaciones de Judo, Surf y Deportes Acuáticos.

Tras sus intervenciones, Clarke conversó, por primera vez, sobre todo lo referente a la participación de Diana Bogantes en la maratón del Mundial.

—¿Qué conclusiones pueden sacar luego de esta mesa de trabajo?

Muy interesante, lástima que no se ahondó más en los presupuestos y cómo va a ser el Icoder para distribuir bien los recursos. Creo que se quedó debiendo un poco en el sentido de presentar el proyecto para todas las federaciones, que es un proyecto que nosotros estamos ejecutando y es para todas.



Lo último que dijo el señor ministro de las habilidades blandas de los niños, que no están, eso es lo que estamos atacando. Pero, ¿qué dice doña Rosaura (Méndez) si lo habíamos presentado al Icoder? Sí, nosotros pedimos una audiencia para presentar ese proyecto. Pero no, no hubo apertura en ese sentido, aunque no sabían qué proyecto era.



Los únicos que sí nos atendieron fue el Comité Olímpico porque el presupuesto fue de solidaridad olímpica. Entonces, por eso tuvimos esa anuencia a ver qué era lo que queríamos hacer. Pero lo que queremos hacer es darle una estructura más sólida al deporte, porque el atletismo es la base de todos los deportes, si ustedes lo quieren ver así.



Nosotros hacemos lo de las habilidades blandas con los niños desde cinco años, y eso es lo que debería hacer todo deporte. Todo deportista debe empezar a tener esas destrezas, pero en el deporte solo se fija en el alto rendimiento. Entonces, lo que queremos es que de verdad haya un compromiso, porque de mi parte yo esperaría que estos meses que les quedan puedan hacer algo.

​—¿Qué criterio le merece todo lo que se ha dicho sobre la participación de Diana Bogantes en el Mundial de Atletismo?

Bueno, como ustedes escucharon al señor ministro, ellos van a hacer una investigación técnica de lo que sucedió. Yo esperaría en los próximos días que ellos la hagan y que ellos sean los que den el resultado de eso, porque lo que sucedió con ella no es lo que ustedes creen.

—¿En el comunicado del Icoder se habla sobre que se tiene que investigar, porque eventualmente puede perder una representación nacional, qué tiene que decir?



No, la representación nacional yo creo que la estamos ejecutando muy bien. Es un todo, no es un evento. Así es que lo que pasó es la representación internacional, que también hay una estructura, hay un reglamento que cumplir, que no depende de mí, es la internacional.



Le vamos a dar los documentos, ya incluso internamente se hizo, el fiscal hizo una investigación, tiene una resolución. En realidad, yo esperaría que ellos hicieran de verdad esa investigación para poder decir nosotros la realidad de las cosas y las cosas no sucedieron así, eso sí les puedo dar fe.

—¿Renunciará a su cargo por todo esto?



Usted me preguntó que si yo estaba pensando en renunciar. No, el deporte necesita gente como nosotros. Le ponemos el pecho a las balas y tenemos que hacer cambios en la estructura del deporte, sí, hay que hacerlo. Debe de haber una persona que de verdad levante la mano y diga, vamos adelante.



Y yo tengo un equipo de trabajo que estamos haciendo eso, aunque el Icoder no nos vuelve a ver, el Comité Olímpico menos.

—¿Hablando eventualmente de un supuesto, si se perdiera una representación nacional, World Athletics no tomaría partida por hacer perder la internacional?

No, yo vengo del Congreso de World Athletics y a ellos sí les informé todo lo que está sucediendo en el país y todo lo que sucedió, entonces ellos dicen esperemos el resultado de su gobierno, pero eso no va a ser como para intimidarlos a ellos, porque según ellos nosotros estamos haciendo lo mejor.



Porque una cosa es que ustedes (prensa) ven un lunar negro en una manta blanca, pero no toman en cuenta que fuimos la mejor federación del mundo, pero quiero que les quede claro que en el 2022 quedó en la historia de Costa Rica y el mundo, que fuimos la primera federación del mundo. El año pasado fuimos la segunda federación del mundo implementando el Kids Athletic. Ah, pero eso no sale, eso no les interesa, pero vean, para poder llegar a alto rendimiento necesitamos el Kids Athletic, y eso se los digo, con eso les respondo todo.



—¿Dice usted que ya el fiscal de la Junta Directiva de la Fecoa ya realizó una investigación, ¿cuál es el resultado?

Espere que el Icoder lo diga.

—Pero es diferente, la investigación del fiscal de la Fecoa es diferente a la del Icoder, ¿es cierto?

El Icoder no ha hablado con nosotros todavía nada. En los medios nos enteramos de que eso lo iba a hacer nosotros, por el momento ellos tienen que hacer una citación, pero ya eso se hizo interno.



—Esa es mi pregunta, digamos, ese estudio técnico de ustedes (Fecoa), ¿Qué determinó?

Hicimos lo correcto, que en ninguna fase de todo este proceso, de estos 15, 22 días, la Federación Costarricense de Atletismo haya hecho algo incorrecto. Todo está de acuerdo a la reglamentación y la representación internacional se hizo bien, y apoyar a los atletas que se merecen estar en esos eventos.

﻿—¿Decía usted ahora que ya tiene los 11 millones que se deben a Icoder, cuándo los pagará?

Para que no me den presupuesto, yo hablo así, disculpen, pero ya nosotros haciendo eventos recuperamos, para poder devolverlo, pero ahora el problema está en que sí lo devolvemos... ¿nos van a dar el resto?. No, yo creo que no,

—¿No es dinero retroactivo?

No es dinero retroactivo, entonces tenemos que sacar a una selección ahora para la U-13, U-15. Necesitamos dinero para llevar los chicos a Nicaragua.

¿Y qué creen ustedes? ¿De dónde voy a coger ese dinero?

—¿No han hecho alguna conversación con Don Donald para dar ese pago y que se llegue a solucionar esto?

Eso es lo que yo quiero, pero no me habían dado la audiencia todavía. Hoy, con la presión de todo lo que ha sucedido aquí, me dieron una audiencia para mañana, así es que mañana les diré qué pasa.

¿Qué había dicho la atleta? Diana Bogantes: "En Tokio tuve que buscar dónde imprimir el Costa Rica en mi camiseta"

La participación de Diana Bogantes en la Maratón del Mundial de Atletismo en Tokio, Japón dio de qué hablar. La tica logró una marca de 2 horas 54 minutos y 2 segundos que le permitió ubicarse en el puesto 55 de 73 atletas participantes.

Su puesta en escena en esta cita mundialista se vio cargada de aspectos logísticos como los tiquetes aéreos que se costeó para ir suelo japonés, así como su uniforme.

Además, su entrenador Jerónimo Bravo fue inscrito por Ecuador y no por Costa Rica y su hermana, Gabriela, fue quien brindó la mayor parte de la hidratación a la deportista.

El 19 de setiembre, Teletica.com ya le había consultado a la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa) sobre ambos temas y por eso también se buscó la reacción de la deportista.

“Sobre el tiquete aéreo, efectivamente, yo pregunté si podía reservar mi tiquete y de ser necesario pagarlo, principalmente porque necesitaba hacerlo con tiempo para poder coordinar ﻿vacaciones ﻿en el trabajo. Así lo hice, la Fecoa me solicitó las facturas, las cuales les envié, pero no tengo información adicional que brindar”, comentó Bogantes.

En lo referente al indumentaria, Bogantes detalló que “desde mayo que se anunció mi clasificación hasta agosto yo no recibí ninguna información del uniforme”.



“El 28 de agosto le escribí un WhatsApp a Marco Brenes, quien sería el líder del equipo, preguntando si iba a haber uniforme. Me dijo que estaba viendo si el proveedor podía hacer unas camisas de presentación, pero que como era maratón mejor corriera con lo que me sintiera cómoda. Eso honestamente lo agradezco si el uniforme es como los que normalmente dan, porque son telas muy gruesas", expresó Bogantes.

Y agregó: "Sin embargo, no hubo una comunicación clara en cuanto a los requisitos de mi camisa y estando ya en Tokyo tuve que buscar dónde imprimir el Costa Rica en una de mis camisetas”, indicó la maratonista.

Versión de la Federación

El 8 de setiembre Teletica.com tuvo una entrevista con Marco Brenes, Secretario General de la Federación Costarricense de Atletismo y miembro de la Comisión Técnica de la Fecoa, para referirse a estos temas.



﻿—Tengo entendido que Diana Bogantes va al Mundial costeándose todo: ¿La Fecoa no les dio a los atletas dinero para ir al Mundial?



En el caso de Diana Bogantes, el tema es que ella se adelantó y compró los tiquetes por su cuenta, nosotros en su momento le dijimos que nosotros nos encargábamos de gestionar los tiquetes de viaje, pero ella ya los había adquirido incluso con fecha de salida antes de la autorizada por la World Athletics y el comité organizador local para recibir a los atletas, por lo que nos fue imposible gestionar sus tiquetes tal y como lo hicimos con Gerald y Daniela.



El pasado sábado, una vez terminó la competencia, Teletica.com volvió a contactar a Brenes para preguntarle: ¿Por qué no corrió con el uniforme de Costa Rica?



“Ella sí tenía la camisa de Costa Rica, lo que sucede es que ella decidió usar esa por las condiciones del clima y la alta temperatura y humedad del evento y en un evento de tan alta duración y esfuerzo no es bueno indisponerla con el uso del otro uniforme”, indicó Brenes en esa oportunidad.

Polémica total: ¿Qué dice la Federación Costarricense de Atletismo?

Desde la previa de la participación de los costarricenses en el Mundial de Atletismo salieron a relucir las condiciones en las que entrenaron los velocistas Gerald Drummond y Daniela Rojas, así como que la maratonista Diana Bogantes se costeó los tiquetes de avión a Japón para el evento.

Conforme han pasado los días, el periodista José Alberto Montenegro, así como la hermana de la atleta Gabriela Bogantes han realizado algunas denuncias sobre el trato de la Federación de Atletismo a Bogantes. También la Federación ha brindado su parecer.

Hay cuatro temas clave:

El uniforme con el que compitió Bogantes bajo la alta temperatura en Japón.

Su entrenador Jerónimo Bravo fue inscrito por Ecuador y no por Costa Rica.

La hermana de Bogantes fue quien brindó la mayor parte de la hidratación a la deportista.

Los tiquetes de avión a Japón que los pagó Bogantes.

Teletica.com le consultó sobre los tiquetes de avión de Bogantes a Marco Brenes, Secretario General de la Federación Costarricense de Atletismo y miembro de la Comisión Técnica de la Fecoa, desde el pasado 8 de setiembre.

—Tengo entendido que Diana Bogantes va al Mundial costeándose todo: ¿La Fecoa no les dio a los atletas dinero para ir al Mundial?

En el caso de Diana Bogantes, el tema es que ella se adelantó y compró los tiquetes por su cuenta, nosotros en su momento le dijimos que nosotros nos encargábamos de gestionar los tiquetes de viaje, pero ella ya los había adquirido incluso con fecha de salida antes de la autorizada por la World Athletics y el comité organizador local para recibir a los atletas, por lo que nos fue imposible gestionar sus tiquetes tal y como lo hicimos con Gerald y Daniela.

El pasado sábado, una vez terminó la competencia, Teletica.com volvió a contactar a Brenes para preguntarle: ¿Por qué no corrió con el uniforme de Costa Rica?

“Ella sí tenía la camisa de Costa Rica, lo que sucede es que ella decidió usar esa por las condiciones del clima y la alta temperatura y humedad del evento y en un evento de tan alta duración y esfuerzo no es bueno indisponerla con el uso del otro uniforme”, indicó Brenes en esa oportunidad.

Ante todo este contexto, la Federación emitió un comunicado de prensa en el que brindaba detalles sobre todos estos temas:

“Es falso que la atleta no contará con apoyo en los 8 puestos de hidratación establecidos por los organizadores de la carrera”, cita el texto.

Y agrega: “Las personas encargadas fueron Gabriela Bogantes, hermana de la atleta y entrenadora inscrita oficialmente en este Campeonato, según pedido de la atleta, Marco Brenes por la Fecoa, Jerónimo Bravo, entrenador de uno de los atletas de Ecuador y a la vez entrenador personal de la fondista, quien también colaboró en la asistencia, más el personal de apoyo de la organización para una debida atención de la atleta, por lo que estuvo siempre bien asistida”.

“En el tema del tiquete, como se ha informado a algunos medios que han consultado sobre el tema, cuando Fecoa meses antes contactó a la atleta para coordinar la compra del tiquete de avión de la alajuelense ya ella por decisión propia lo había comprado en una fecha previa a la fecha autorizada de ingreso a la organización”.

Sin embargo, este martes el tema volvió a ser noticia, pues Gabriela Bogantes, hermana de Diana, respondió a la Federación Costarricense de Atletismo.

Por medio de un mensaje en su cuenta de Facebook, Gabriela refutó lo informado por la Fecoa.

"Las únicas dos personas que asistimos a Diana durante la maratón fuimos Marco Brenes y yo. Yo estuve en un puesto que coincidía en dos puntos de asistencia de la ruta (16.4K / 29K), y Marco en el 19.1K. Jerónimo, el entrenador de Diana, estaba acreditado por la Federación de Ecuador, por lo que no pudo llevar ninguna de las botellas de hidratación de Diana. Siendo así, Diana tuvo hidratación fría, además de agua y compresas de hielo personales solo en tres puestos", publicó Gabriela.

Además, detalló que Brenes tampoco estuvo en el hotel en la madrugada previo a la competencia, y tampoco cuando la fondista realizaba su entrenamiento.

"El día de la maratón, yo llegué al hotel de los atletas a las 4:30 a. m. con toda la hidratación de Diana, compresas de hielo y todo lo necesario para su preparación. Antes de su salida al parque de calentamiento estuvimos Jerónimo y yo, sin presencia de ningún miembro de la Federación. Me encontré con Marco Brenes únicamente en el sitio designado por la organización para entregar las botellas de hidratación al LOC para los cinco puestos en donde no habría personal de la Fecoa apoyando a Diana", agregó.

Y por último, aclaró la razón por la cual ella estaba inscrita como entrenadora y no Bravo.

"La solicitud de acreditación de Jerónimo como entrenador de Diana para el Campeonato Mundial se hizo en junio y, mediante oficio Fecoa SG 33-2025 del 27 de junio, se indicó que no sería posible porque la cuota permitida de oficiales ya estaba completa. Ante esa información, decidimos pagar para que se me acreditara y así pudiera asistir a Diana en los puestos de hidratación, ya que desconocíamos cuántas personas de la Federación la apoyarían", citó Gabriela.

La publicación de la hermana de la deportista tuvo esta culminación: “Y solo para cerrar: yo volvería mil veces a pagar por acompañar y asistir a Diana en todas las competencias que vengan, porque a ella solo le interesa correr dejando el nombre de Costa Rica en lo más alto. Así que a por más, como dicen, ¡esto apenas comienza!".

