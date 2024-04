El traductor del astro del béisbol Ohtani es acusado de robarle 16 millones de dólares

Ippei Mizuhara, quien fue traductor y amigo cercano del japonés Shohei Ohtani durante años, fue acusado el jueves de apropiarse de más de 16 millones de dólares de la cuenta de la superestrella de los Dodgers de Los Angeles para pagar deudas de juego.



Un fiscal de California acusó a Mizuhara, de 39 años, de fraude bancario por realizar supuestamente una serie de transferencias no autorizadas desde la cuenta de Ohtani entre noviembre de 2021 y enero de 2024, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.



El texto señaló que no hay evidencias que sugieran que Ohtani tuvo conocimiento o estuviera implicado en la actividad de juego ilegal de Mizuhara.



Ohtani, la mayor figura del béisbol actual, se unió a los Dodgers el pasado diciembre con un contrato récord estimado en unos 700 millones de dólares por diez años.



El pelotero japonés, de 29 años, declaró a la prensa el mes pasado que nunca había apostado en el béisbol y que desconocía los problemas de juego de Mizuhara.



Según el Departamento de Justicia, Mizuhara transfirió más de 16 millones de dólares de la cuenta bancaria de Ohtani "para pagar sus propias y sustanciales deudas de juego contraídas con una operación ilegal de apuestas".



En el relato del presunto fraude, el organismo señaló que el intérprete acompañó en 2018 a Ohtani, que no hablaba inglés en ese momento, a una sucursal bancaria en el estado de Arizona para abrir una cuenta.



"El salario de Ohtani por jugar béisbol profesional se depositaba en esta cuenta y él nunca le dio a Mizuhara el control de esta o de cualquiera de sus otras cuentas financieras", según una declaración jurada en el caso.



"Mizuhara dijo supuestamente a los profesionales financieros de Ohtani en Estados Unidos, ninguno de los cuales hablaba japonés, que Ohtani les había denegado el acceso a la cuenta", añadió.



La información de contacto de la cuenta bancaria de Ohtani se modificó posteriormente para vincularla al número de teléfono de Mizuhara y a una dirección de correo electrónico anónima relacionada con el traductor, según la declaración jurada.



Mizuhara también se habría llegado a identificar a sí mismo como Ohtani para engañar a empleados del banco y conseguir que autorizaran transferencias bancarias.



Suspensiones por apuestas