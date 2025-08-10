El nuevo reto de Ligia Madrigal: conquistar las siete cumbres más altas del mundo

Ligia Madrigal anunció cuál es su nuevo objetivo: conquistar las siete cumbres más altas del mundo.

La travesía de Madrigal iniciará el próximo 14 de agosto al viajar a Rusia para escalar el Monte Elbrús, la cumbre más alta del continente europeo.

Las 7 cumbres:

• ﻿Everest (8.848 m): en Asia

• Aconcagua (6.961 m): en Sudamérica

• Denali (6.194 m): en Norteamérica

• Kilimanjaro (5.895 m): en África

• Elbrús (5.642 m): en Europa

• Carstensz Pyramid (4.884 m): en Oceanía

• Vinson (4.892 m): en Antártida

Ligia ya conquistó el Everest (2024) y el Aconcagua (2023), y se prepara para completar el resto de las cumbres, durante los próximos años.

La atleta busca dejar una huella que va más allá de las cumbres, y que tiene que ver con una forma de vida en la que para ella “el coraje también se escala”.

“Este proyecto no se trata solo de montañas, se trata de superar los límites que creemos tener, como mujeres, como costarricenses, como seres humanos”, concluyó Ligia.

