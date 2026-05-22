El hombre que desafió lo imposible: doble amputado corona el Everest usando solo sus brazos

El alpinista ruso Rustam Nabiev escribió una nueva página en la historia del montañismo mundial al convertirse en la primera persona doble amputada y sin prótesis en alcanzar la cima del Monte Everest, la montaña más alta del planeta.

A través de sus redes sociales, Nabiev compartió un emotivo mensaje tras alcanzar la cima del mundo utilizando únicamente la fuerza de sus brazos y un piolet.

“Por primera vez en la historia del montañismo, yo, Rustam Nabiev, escalé el Everest solo. Dedico esta oda a todos los que me estén viendo en este momento. Con este acto, solo quiero decir una cosa: mientras haya vida en ti, lucha hasta el final. Vale la pena”, escribió el deportista.

El exmilitar ruso completó la exigente travesía sin ayuda de prótesis, impulsándose únicamente con la fuerza de sus manos y brazos en uno de los desafíos físicos más extremos del planeta.

Días antes de llegar a la cumbre, Nabiev había alcanzado el Campo 2, ubicado a 6.400 metros de altura, luego de atravesar la peligrosa cascada de hielo del Khumbu, uno de los sectores más complejos y mortales de la ruta al Everest.

El ascenso de ese tramo le tomó cerca de 15 horas. Aunque existía la posibilidad de sobrevolar la zona en helicóptero, decidió rechazarla para completar el reto de manera íntegra.

“Mucha gente diría que sería más fácil y seguro usar un helicóptero, pero lo rechacé porque quiero recorrer este camino con honestidad. Si quieres llegar a la cima del mundo, hazlo a tu manera. Con tus propias manos”, expresó previamente a los medios de comunicación.





Una tragedia cambió su vida

La historia de Nabiev está marcada por la tragedia. Hace 11 años, mientras dormía en un cuartel militar en Omsk, Siberia, el edificio colapsó tras una avalancha. Un total de 42 militares quedaron atrapados bajo los escombros; 23 de ellos murieron.

Nabiev permaneció sepultado durante 12 horas y sufrió dos episodios de muerte clínica. Como consecuencia del accidente, perdió ambas piernas.

Tras sobrevivir, encontró en el deporte una nueva motivación de vida. Primero practicó hockey sobre hielo adaptado, pero posteriormente decidió enfocarse en el alpinismo y en el desafío de conquistar las Seven Summits, las montañas más altas de cada continente.

Antes de alcanzar el Everest, Nabiev ya había conquistado importantes cumbres internacionales.

Según los datos del diario deportivo Marca, en 2020 llegó a la cima del monte Elbrús, la montaña más alta de Europa. Posteriormente, escaló el Kilimanjaro en 2022 y el Aconcagua en 2023.

Además, en 2021 hizo historia al convertirse en la primera persona en coronar el Manaslu, de 8.163 metros, utilizando únicamente la fuerza de sus brazos. De acuerdo con el propio montañista, durante esa expedición realizó más de 105.000 tracciones de brazo a lo largo de 34 días.

Hasta hace apenas dos meses, el deportista no contaba con el respaldo económico necesario para intentar el Everest. La oportunidad llegó tras recibir apoyo de la Asociación Internacional de Boxeo, patrocinador principal de la expedición.

Aunque otros alpinistas amputados habían alcanzado anteriormente la cima del Everest, Nabiev se convirtió en el primero en lograrlo sin utilizar prótesis.

Entre los casos más conocidos destacan Xia Boyu, quien coronó el Everest en 2018 a los 69 años, y Hari Budha Magar, quien consiguió la hazaña en 2023 pese a ser doble amputado por encima de la rodilla.