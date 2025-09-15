Duplantis no tiene techo: tercer oro mundial y nuevo récord

El sueco Armand Duplantis se robó el protagonismo absoluto este lunes en Tokio al coronarse por tercera vez consecutiva campeón del mundo del salto con garrocha y elevar de paso su récord mundial a 6,30 metros.

Loco de alegría tras su hazaña, Duplantis empezó a correr por el estadio para ir a reunirse con su prometida y con sus padres, presentes en la grada.

El récord llegó en el tercer y último intento, después de derribar en dos ocasiones la barra de 6,30 metros.

"Estas dos semanas aquí las he disfrutado mucho. Sentía que solo podía irme de Japón consiguiendo el récord del mundo, con esa mentalidad vine hoy", explicó Duplantis tras su éxito.

Es la decimocuarta vez que el prodigio sueco nacido en Estados Unidos consigue batir la plusmarca mundial desde que lo logró por primera vez en febrero en 2020.

Este año son ya tres las veces que ha conseguido elevar su plusmarca mundial.

Primero lo hizo bajo techo a finales de febrero en Clermont-Ferrand (Francia), con 6,28 metros, y más recientemente lo había logrado, al aire libre, volando por encima de 6,29 metros en Budapest.

Mismo escenario de su primer oro olímpico

El éxito llega además en un estadio Nacional unido para siempre a su carrera deportiva porque allí conquistó en 2021 su primer oro olímpico.

Entonces fue sin récord del mundo y en una edición marcada por la pandemia del covid-19.

Recogió ese oro con mascarilla y la pasada semana, en una conferencia de prensa, admitía que había sido complicado disfrutar de aquel evento porque la situación resultaba "apocalíptica".

En su palmarés, Duplantis, campeón olímpico también el año pasado en París, consigue su tercer oro mundial consecutivo, después de los de Eugene 2022 y Budapest 2023.

A ello añade otra medalla mundial más, la plata que se colgó en los inicios de su carrera en Doha 2019.

En el concurso de este lunes, donde Duplantis controló con autoridad y aseguró sin temblar su victoria antes de atacar la barra del récord, la medalla de plata fue para el griego Emmanouil Karalis (6,00 m) y el bronce se lo quedó el australiano Kurtis Marschall (5,95 m).