Dos ticas realizarán reto desde Playa Dominical hasta el Chirripó

Ligia Madrigal, la mejor corredora de trail de Centroamérica y Ángela Parra, la mejor ciclista de montaña de la región, realizarán un reto deportivo desde Playa Dominical y hasta el Chirripó para crear consciencia sobre la importancia de luchar contra la violencia de género en el país.

El reto, se realizará este 9 y 10 de octubre y consiste en salir de Playa Dominical en bicicleta de montaña hasta San Gerardo de Rivas donde se hará la transición y comenzarán en ascenso hacia la cima del Cerro Chirripó, el objetivo es completarlo los 80 kilómetros en menos de 12 horas y con su esfuerzo remembrarán a las víctimas de femicidio.

“No solo es un gran reto físico y mental el de subir del mar al Chirripó, también queremos que todo Costa Rica y más allá escuchen este mensaje de lucha desde lo más alto de Costa Rica”, dijo Madrigal.

Por su parte Parra considera que aunque ambas son competidoras, esto tiene un sabor diferente.

“Es un llamado a visualizar la cruda violencia contra las mujeres, esa violencia que muchas veces es invisible y por lo tanto sigue sucediendo. Queremos mostrar, que no estamos solas, que llevaremos este llamado hasta el punto más alto de Costa Rica. Porque la violencia y agresiones contra cualquier ser humano y en especial contra las mujeres no puede quedar impunes. Esto es un llamado a que todos hagamos una actividad deportiva que nos motive y pensemos en todas esas mujeres que quizás no puedan hacerlo o ya no están para hacerlo”, puntualizó la cafetera.

El pitazo inicial será a las 4 a. m. del viernes, con el objetivo de empezar a subir el Cerro a las 10 a. m.

“Invitamos a los que durante ese fin de semana realicen alguna actividad física a que publiquen en sus redes sociales sus fotos con el hashtag #hoy_es_por_ellas”, mencionó Madrigal.