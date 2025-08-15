Dos equipos ticos asistirán al II Latinoamericano de Futdown en Guatemala

Costa Rica estará presente en el II Encuentro Latinoamericano de Futdown en Guatemala que se realizará del 18 al 21 de agosto.

Por segunda ocasión asistirá el equipo Team Down, perteneciente a la Asociación Deportiva Team Down, así como el debut de la Selección Futdown.

Ambos equipos se medirán a escuadras de México, Nicaragua, Guatemala y Perú.

El torneo se llevará a cabo en el Domo en Ciudad de Guatemala y se jugará partidos a doble jornada, mañana y tarde, para aprovechar al máximo a todos los equipos.

Tanto el Team Down como la Selección Futdown se vienen preparando desde hace algunos meses para dicho certamen y viajan gracias al apoyo de Olimpiadas Especiales y el Icoder.

“Nos sentimos muy contentos de esta nueva oportunidad para los chicos, que sigan teniendo ese roce internacional, pero sobre todo que sigan demostrando sus habilidades y compartiendo con otros atletas de diferentes partes de Latinoamérica. Agradecemos al Programa Olimpiadas Especiales por el apoyo que le está dando a los dos equipos”, afirmó Alexánder Loría, presidente de la Asociación Deportiva Team Down.

“Hay una gran satisfacción dentro de nuestra Junta Directiva por las puertas que se nos están abriendo y como Asociación nos estamos preparando para más retos”, acotó Loría.

Los dos equipos fueron juramentados este miércoles en el Saint Gabriel Elementary and High School y luego se disputó una triangular amistosa entre estudiantes de la institución y los chicos de ambos equipos.

La delegación tica viajará este domingo a las 6:10 a. m. e iniciará su travesía en el certamen el lunes cuando el Team Down enfrente a Nicaragua y Guatemala y la Selección de Olimpiadas Especiales a Guatemala y a Omaped de Perú.