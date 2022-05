Djokovic pasa a tercera ronda sin ceder un set ante Alex Molcan

El serbio Novak Djokovic, número uno mundial, se clasificó para la tercera ronda de Roland Garros tras imponerse en tres sets al eslovaco Alex Molcan (N.38) por 6-2, 6-3 y 7-6 (7/4), este miércoles en París.

El vigente campeón de Roland Garros alcanza la tercera ronda, en la que jugará contra el esloveno Aljaz Bedene (N.195) sin haber cedido un solo set en los primeros dos partidos.

1️⃣,2️⃣,3️⃣...



No.1 @DjokerNole was pushed to a third set tie-break, but came out on top today, winning 6-2, 6-3, 7-6(4) over Alex Molcan:#RolandGarros