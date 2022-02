Directora del Icoder: "No abandonamos el Estadio Nuevo de Limón, no acepto que digan que es nuestra culpa"

Luego de una semana en la que el Estadio Nuevo de Limón volvió a ser noticia, Alba Quesada, directora del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, atendió a Teletica.com para detallar por qué el recinto deportivo se deterioró a tal punto de quedar en el abandono.



Durante 47 minutos de conversación en los que aportó documentos oficiales y múltiples fotografías, Quesada es contundente al afirmar en tres oportunidades: "No abandonamos el Estadio Nuevo de Limón, no acepto que digan que es nuestra culpa".



Quesada explicó que el cierre de las instalaciones quedó en firme el pasado jueves en una decisión del Consejo de Deportes que calificó como "atinada y oportuna".



​—Si antes no habían instalaciones seguras y ahora se cierra ésta... ¿Dónde entrenará los atletas?​

"Ahí pasa algo más grave. Si usted me lo pregunta con todo respeto les digo a los jóvenes que busquen dónde entrenar de momento mientras se tiene una solución de seguridad para que lo puedan hacer. Aquí lo que busca el Consejo es proteger la integridad de los atletas y que no les pase algo peor a lo sucedido hace unos días con unos deportistas o con personal del Icoder que fue asaltado con armas AK-47", explicó.

Alba afirma que el problema en el Estadio Nuevo de Limón comenzó hace unos 10 años, pero "los caballeros no tienen memoria, aunque hay unos que la pierden por completo" en relación con algunas críticas que ha recibido en relación con el estado actual de las instalaciones.

​Contó que el anterior director del Icoder, Luis Peraza, ya trabajaba en la idea de un convenio con el Ministerio de Educación Pública (MEP) para darlo en administración.

"No lo pasé yo, ni lo recomendé yo, tengo un Consejo que toma esa decisión y se respeta porque son los superiores. Se les traslada en administración. La pista se hizo después y quedó hermosa".

El paso a paso



La directora del Icoder contextualizó que el Estadio Nuevo de Limón se inauguró en el 2009 y en el 2013 se dio en cesión de administración al MEP mediante el convenio No 024-02-2013, mismo del que este medio tiene copia.

En dicho documento se conviene 14 puntos trascendentales sobre el inmueble. Entre los que más destacan son: el Ministerio respetará el acceso irrestricto de los funcionarios del Icoder que sean designados para la fiscalización e inspección de las instalaciones en cualquier momento. Cumplir con las normas básicas de higiene, ornato y limpieza de las instalaciones. Reponer por su cuenta todo bien que sea dañado, sustraído o perdido en el espacio físico que se le otorga.

Además, el Ministerio es el responsable directo de la adecuada conservación, buen uso y aplicación en los fines autorizados, custodia, salvaguarda y respeto de la normativa institucional vigente.



"En el Colegio Deportivo de Limón no hubo mantenimiento de ningún tipo, el colegio se deterioraba cada día más. Ahí es donde mienten rotundamente las personas que han salido a hablar porque nosotros teníamos que fiscalizar, pero no nos dejaban entrar al colegio. El señor director nos prohibió la entrada y los profesores que están dando declaraciones sobre el tema se dieron cuenta. Yo fui unas cinco o seis veces y no nos dejaron entrar", aseguró.

Y agregó: "Estoy hablando del director de ese momento, Errol Alterno, porque se adueñó del estadio, nos dejaba entrar cuando le daba la gana, estaba en manos del MEP, en este momento no puede venir nadie de Limón a decir que es culpa del Icoder, que pena... Luego lo tuvo en administración de Japdeva, no le dio mantenimiento, pero no hubo destrozos. No le invirtieron, pero no lo dañaron. Ese estadio con la pista costó alrededor ₡1.700 millones y ahora, según un informe, ponerlo en pie tendría un costo de más de ₡2.000 millones".

¿Qué pasó después?

En el 2019, el Icoder y el MEP firmaron la rescisión por mutuo acuerdo del convenio de préstamo de terreno y administración de instalaciones educativas y deportivas del Estadio Nuevo de Limón, documento del cual Teletica.com también tiene copia. El mismo tiene la firma de Quesada y de Giselle Cruz, viceministra del MEP.



"Lo del colegio todo fue por falta de mantenimiento. Llegó el momento en que no había agua en los servicios sanitarios, yo no sé cómo recibían clases hasta que en esta administración doña Giselle (Cruz) logró sacar el colegio y llevarlo a un lugar con mejores condiciones. De verdad eran infrahumanas", denunció Alba.



Al ser consultada por qué no los dejaban entrar si el Icoder debía fiscalizar esa instalación, detalló que "no nos dejaban entrar solo cuando el director de ese momento daba la orden".

"Cuando el colegio sale de ahí, hay una rescisión de convenio que se firmó en el 2019 donde ellos se comprometen de pasarnos unos ₡600 millones, pero al día de hoy no nos los han girado esos recursos", recalcó la directora del Icoder.

​Alba dijo que en aquel momento, cuando el Consejo de Deportes apoyó darlo en administración al MEP fue de "buena fe" y porque "no tenían donde ubicar este colegio, aunque yo nunca estuve de acuerdo, pero otras personas lo vieron diferente, que era una solución momentánea, pese a que entraron desde el 2010 y se extendió hasta el 2019".

Además, Quesada dice estar consciente de que "no es de echarle la culpa a una institución porque en Limón me tocó también el famoso proyecto Limón Ciudad Puerto, le entregamos a la municipalidad 10 planches multiusos, yo quisiera que vayan a ver lo poquito que queda eso".



—Pero, doña Alba, precisamente le consultamos a la Municipalidad sobre lo sucedido recientemente en el Estadio Nuevo de Limón y la respuesta de ellos fue: "El Municipio está informado del hecho, lamentamos lo ocurrido; pero aclaramos que el inmueble es responsabilidad del Icoder".

"Más que echarle culpa a nadie, tengo que defender a la institución. El Icoder no abandonó el estadio y eso no se lo acepto a nadie, a nadie. Si vamos a ver los planches multiusos, cómo están ahora. Limón tiene una cantera de deportistas que se la desearían montones de países, me da mucha pena con nuestros deportistas pero algo pasa que las cosas no se cuidan y se destruyen", respondió.

Para finalizar, Quesada enfatizó por tercera ocasión: "Bajo ninguna circunstancia le acepto ni le permito a ninguna persona que diga que esto es del Icoder ni tampoco voy a decir que es el del MEP. Yo voy al colegio y me enseñan valores y como ciudadana hay que aprender a cuidar las cosas que el Estado nos da, no es solo papá Estado y poner la mano. Aparte, quiero reiterar, el director del momento Errol Alterno no ayudó para nada para que la cosa fuera otra".

Eso sí, para que no se repita esta historia, cuando esta instalación vuelva a estar en pie, Quesada es del criterio que primero hay que ver quién lo va a administrar para dar vigilancia y seguridad.

Se intentó conocer la versión del MEP, pero de parte de su oficina de prensa, se indicó que hasta en los próximos días podrían referirse a algunos hechos en relación con esta estructura del estadio.

​