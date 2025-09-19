Diana Bogantes: "En Tokio tuve que buscar dónde imprimir el Costa Rica en mi camiseta"

La participación de Diana Bogantes en la Maratón del Mundial de Atletismo en Tokio, Japón dio de qué hablar.



La tica logró una marca de 2 horas 54 minutos y 2 segundos que le permitió ubicarse en el puesto 55 de 73 atletas participantes.



Su puesta en escena en esta cita mundialista se vio cargada de aspectos logísticos como los tiquetes aéreos que se costeó para ir suelo japonés, así como su uniforme.

Además, su entrenador Jerónimo Bravo fue inscrito por Ecuador y no por Costa Rica y su hermana, Gabriela, fue quien brindó la mayor parte de la hidratación a la deportista.

Teletica.com ya le había consultado a la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa) sobre ambos temas y por eso también se buscó la reacción de la deportista.

“Sobre el tiquete aéreo, efectivamente, yo pregunté si podía reservar mi tiquete y de ser necesario pagarlo, principalmente porque necesitaba hacerlo con tiempo para poder coordinar ﻿vacaciones ﻿en el trabajo. Así lo hice, la Fecoa me solicitó las facturas, las cuales les envié, pero no tengo información adicional que brindar”, comentó Bogantes.

En lo referente al indumentaria, Bogantes detalló que “desde mayo que se anunció mi clasificación hasta agosto yo no recibí ninguna información del uniforme”.



“El 28 de agosto le escribí un WhatsApp a Marco Brenes, quien sería el líder del equipo, preguntando si iba a haber uniforme. Me dijo que estaba viendo si el proveedor podía hacer unas camisas de presentación, pero que como era maratón mejor corriera con lo que me sintiera cómoda. Eso honestamente lo agradezco si el uniforme es como los que normalmente dan, porque son telas muy gruesas", expresó Bogantes.

Y agregó: "Sin embargo, no hubo una comunicación clara en cuanto a los requisitos de mi camisa y estando ya en Tokyo tuve que buscar dónde imprimir el Costa Rica en una de mis camisetas”, indicó la maratonista.



El 8 de setiembre Teletica.com tuvo una entrevista con Marco Brenes, Secretario General de la Federación Costarricense de Atletismo y miembro de la Comisión Técnica de la Fecoa, para referirse a estos temas.



﻿—Tengo entendido que Diana Bogantes va al Mundial costeándose todo: ¿La Fecoa no les dio a los atletas dinero para ir al Mundial?



En el caso de Diana Bogantes, el tema es que ella se adelantó y compró los tiquetes por su cuenta, nosotros en su momento le dijimos que nosotros nos encargábamos de gestionar los tiquetes de viaje, pero ella ya los había adquirido incluso con fecha de salida antes de la autorizada por la World Athletics y el comité organizador local para recibir a los atletas, por lo que nos fue imposible gestionar sus tiquetes tal y como lo hicimos con Gerald y Daniela.



El pasado sábado, una vez terminó la competencia, Teletica.com volvió a contactar a Brenes para preguntarle: ¿Por qué no corrió con el uniforme de Costa Rica?



“Ella sí tenía la camisa de Costa Rica, lo que sucede es que ella decidió usar esa por las condiciones del clima y la alta temperatura y humedad del evento y en un evento de tan alta duración y esfuerzo no es bueno indisponerla con el uso del otro uniforme”, indicó Brenes en esa oportunidad.



Mesa de trabajo



La diputada Rosaura Méndez, del Partido Liberación Nacional (PLN), desconvocó la mesa de trabajo que se realizaría este viernes en la Asamblea Legislativa para tocar temas del deporte de alto rendimiento como por ejemplo los ticos en el Mundial de Atletismo.

“La decisión se tomó debido a la falta de respuesta por parte de Donald Rojas, ministro del Deporte (Midepor) y a la ausencia de Geen Clarke, presidenta de la Federación Costarricense de Atletismo, quien actualmente se encuentra fuera del país”, citó un comunicado de prensa de Méndez.

Ahora, la sesión de trabajo se reprogramó para el próximo jueves 25 de setiembre, a las 10 a. m. en la Asamblea Legislativa.



La iniciativa fue planteada por Méndez, quien también invitó y respondieron asertivamente la oficialista Ada Acuña, la independiente Kattia Cambronero y Daniela Rojas, de Unidad Social Cristiana (PUSC).

“Me informan del Despacho del Ministro de Deportes que esa actividad no figura en la agenda del señor Donald Rojas para mañana viernes”, respondió el departamento de prensa del Icoder ante consulta de Teletica.com este jueves por la tarde.

La ausencia de Rojas también fue confirmada por la legisladora Méndez, durante su espacio de control político este jueves en la Asamblea Legislativa.

Dentro de su intervención, Méndez señaló algunas interrogantes como por ejemplo: "¿Qué está haciendo el Icoder, qué está haciendo el Midepor y la Fecoa para garantizar a nuestro atletas las mejores condiciones para que puedan representarnos con las mejores condiciones". "En qué están invirtiendo los recursos, por qué no se ha logrado una mayor representación en el deporte en el ámbito internacional, en los últimos Juegos Olímpicos solo seis atletas clasificaron, de ellos seis fueron invitados", expresó la liberacionista.

Sobre el encuentro que sostendrían este viernes a las 10 a. m., Méndez destacó que "convocamos al ministro y no va a venir a hablar de deporte, va a ir de gira a entregar materiales por ahí, política. El deporte no puede ser usado por política".

Rosaura, también, dijo en el plenario que "ante esa negativa señor ministro le hago público que vamos a convocarlo a la Comisión de Ingreso y Gasto para que dé cuenta de cómo se están invirtiendo los recursos y lo invitamos el jueves 25 de setiembre a una mesa de trabajo con la Federación de Atletismo, Comité Olímpico y las diputadas (Acuña, Rojas y Cambronero)".

La invitación

Este medio tuvo acceso a la invitación que le realizó la legisladora Méndez al jerarca de Deporte y se detalla que "en atención a las distintas denuncias y preocupaciones externadas por varias Federaciones Nacionales respecto a la situación actual de sus disciplinas y del deporte costarricense en general, me permito convocarle a una mesa de trabajo para analizar de manera conjunta la realidad del deporte nacional".

"El objetivo de este encuentro es abrir un espacio de diálogo franco, en el que junto con las federaciones, podamos revisar los principales retos que enfrenta el sector y definir posibles acciones para su fortalecimiento", añade el texto.



Polémica total: ¿Qué dice la Federación Costarricense de Atletismo?

Desde la previa de la participación de los costarricenses en el Mundial de Atletismo salieron a relucir las condiciones en las que entrenaron los velocistas Gerald Drummond y Daniela Rojas, así como que la maratonista Diana Bogantes se costeó los tiquetes de avión a Japón para el evento.

Conforme han pasado los días, el periodista José Alberto Montenegro, así como la hermana de la atleta Gabriela Bogantes han realizado algunas denuncias sobre el trato de la Federación de Atletismo a Bogantes. También la Federación ha brindado su parecer.

Hay cuatro temas clave:

El uniforme con el que compitió Bogantes bajo la alta temperatura en Japón.



Su entrenador Jerónimo Bravo fue inscrito por Ecuador y no por Costa Rica.



La hermana de Bogantes fue quien brindó la mayor parte de la hidratación a la deportista.



Los tiquetes de avión a Japón que los pagó Bogantes.



Teletica.com le consultó sobre los tiquetes de avión de Bogantes a Marco Brenes, Secretario General de la Federación Costarricense de Atletismo y miembro de la Comisión Técnica de la Fecoa, desde el pasado 8 de setiembre.

—Tengo entendido que Diana Bogantes va al Mundial costeándose todo: ¿La Fecoa no les dio a los atletas dinero para ir al Mundial?

En el caso de Diana Bogantes, el tema es que ella se adelantó y compró los tiquetes por su cuenta, nosotros en su momento le dijimos que nosotros nos encargábamos de gestionar los tiquetes de viaje, pero ella ya los había adquirido incluso con fecha de salida antes de la autorizada por la World Athletics y el comité organizador local para recibir a los atletas, por lo que nos fue imposible gestionar sus tiquetes tal y como lo hicimos con Gerald y Daniela.

El pasado sábado, una vez terminó la competencia, Teletica.com volvió a contactar a Brenes para preguntarle: ¿Por qué no corrió con el uniforme de Costa Rica?

“Ella sí tenía la camisa de Costa Rica, lo que sucede es que ella decidió usar esa por las condiciones del clima y la alta temperatura y humedad del evento y en un evento de tan alta duración y esfuerzo no es bueno indisponerla con el uso del otro uniforme”, indicó Brenes en esa oportunidad.

Ante todo este contexto, la Federación emitió un comunicado de prensa en el que brindaba detalles sobre todos estos temas:

“Es falso que la atleta no contará con apoyo en los 8 puestos de hidratación establecidos por los organizadores de la carrera”, cita el texto.

Y agrega: “Las personas encargadas fueron Gabriela Bogantes, hermana de la atleta y entrenadora inscrita oficialmente en este Campeonato, según pedido de la atleta, Marco Brenes por la Fecoa, Jerónimo Bravo, entrenador de uno de los atletas de Ecuador y a la vez entrenador personal de la fondista, quien también colaboró en la asistencia, más el personal de apoyo de la organización para una debida atención de la atleta, por lo que estuvo siempre bien asistida”.

“En el tema del tiquete, como se ha informado a algunos medios que han consultado sobre el tema, cuando Fecoa meses antes contactó a la atleta para coordinar la compra del tiquete de avión de la alajuelense ya ella por decisión propia lo había comprado en una fecha previa a la fecha autorizada de ingreso a la organización”.

Sin embargo, este martes el tema volvió a ser noticia, pues Gabriela Bogantes, hermana de Diana, respondió a la Federación Costarricense de Atletismo.

Por medio de un mensaje en su cuenta de Facebook, Gabriela refutó lo informado por la Fecoa.

"Las únicas dos personas que asistimos a Diana durante la maratón fuimos Marco Brenes y yo. Yo estuve en un puesto que coincidía en dos puntos de asistencia de la ruta (16.4K / 29K), y Marco en el 19.1K. Jerónimo, el entrenador de Diana, estaba acreditado por la Federación de Ecuador, por lo que no pudo llevar ninguna de las botellas de hidratación de Diana. Siendo así, Diana tuvo hidratación fría, además de agua y compresas de hielo personales solo en tres puestos", publicó Gabriela.

Además, detalló que Brenes tampoco estuvo en el hotel en la madrugada previo a la competencia, y tampoco cuando la fondista realizaba su entrenamiento.

"El día de la maratón, yo llegué al hotel de los atletas a las 4:30 a. m. con toda la hidratación de Diana, compresas de hielo y todo lo necesario para su preparación. Antes de su salida al parque de calentamiento estuvimos Jerónimo y yo, sin presencia de ningún miembro de la Federación. Me encontré con Marco Brenes únicamente en el sitio designado por la organización para entregar las botellas de hidratación al LOC para los cinco puestos en donde no habría personal de la Fecoa apoyando a Diana", agregó.

Y por último, aclaró la razón por la cual ella estaba inscrita como entrenadora y no Bravo.

"La solicitud de acreditación de Jerónimo como entrenador de Diana para el Campeonato Mundial se hizo en junio y, mediante oficio Fecoa SG 33-2025 del 27 de junio, se indicó que no sería posible porque la cuota permitida de oficiales ya estaba completa. Ante esa información, decidimos pagar para que se me acreditara y así pudiera asistir a Diana en los puestos de hidratación, ya que desconocíamos cuántas personas de la Federación la apoyarían", citó Gabriela.

La publicación de la hermana de la deportista tuvo esta culminación: “Y solo para cerrar: yo volvería mil veces a pagar por acompañar y asistir a Diana en todas las competencias que vengan, porque a ella solo le interesa correr dejando el nombre de Costa Rica en lo más alto. Así que a por más, como dicen, ¡esto apenas comienza!".

