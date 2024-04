Diana Bogantes: "Corrí para que Costa Rica volviera a estar en una maratón olímpica"

"No se pudo. Tengo el corazón hecho pedazos, no lo voy a negar. Fueron meses de mucho esfuerzo. Desde un inicio sabía que iba a ser difícil, estaba entrenando a ritmos nuevos para mí, busqué ayuda de un gran corredor que ahora es casi familia, llegué a kms por semana que nunca había llegado (180km), fondeamos en Cartago buscando un poquito de altura. No corría más literalmente porque los días no tenían más horas y las semanas no tenían más días", comentó Bogantes en sus redes sociales.