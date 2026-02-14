Deportistas agotan condones en Juegos Olímpicos de Invierno

Los deportistas que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina acabaron con los 10.000 preservativos que la organización del evento ha distribuido gratuitamente en las zonas donde se alojan los atletas.



El Comité Olímpico Internacional (COI) confirmó el sábado que los atletas participantes en los Juegos, que comenzaron el 6 de febrero, agotaron los 10.000 preservativos ofrecidos por la organización.



"Son 10.000 para 2.800 atletas ¡Imagínense!", dijo con una gran sonrisa el portavoz del COI, Mark Adams, en la rueda de prensa diaria.



Mialitiana Clerc, una esquiadora alpina malgache de 24 años, explicó que los preservativos gratuitos ya se habían agotado rápidamente en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno, en Pekín, hace cuatro años.



"No me sorprende tanto porque sé que en los Juegos Olímpicos de Invierno hay mucha gente que usa preservativos porque ya lo vi en Pekín", aseguró.



"Había muchas cajas en la entrada de cada edificio donde nos alojábamos y cada día las cajas quedaban vacías", añadió Clerc, quien habló en la rueda de prensa como beneficiaria de una beca del COI.



Que hayan desaparecido los preservativos no es forzosamente sinónimo de que hayan sido utilizados: "Mucha gente los da a amigos de fuera de los Juegos a modo de regalo", apuntó la esquiadora.



Hace tiempo las Villas Olímpicas donde se alojan los deportistas durante los Juegos tienen fama de tener muchos encuentros sexuales.