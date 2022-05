Debate: ¿Hace falta un ministro del Deporte en Costa Rica?

Por Adrián García | 29 de mayo de 2022, 7:11 AM

Diferentes federaciones y asociaciones del deporte costarricense alzan la voz y piden al Gobierno de la República nombrar a la cabeza del Ministerio del Deporte.



Tras haber asumido su mandado, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, expresó que no veía necesario designar a un ministro por las pocas condiciones que tiene el ministerio.

"No es una falta de ministro, lo que pasa es que hay un proceso de selección del director o directora ejecutiva del Consejo Nacional de Deportes, que ya empezó y que está regulado por ley, entonces muy respetuosos de los procesos, estamos esperando a ver quién sale elegido al final para ver si hace falta nominar o postular a un ministro, que además no tiene cartera, que no tiene una línea presupuestal para pagarle", aseguró Chaves.

Sin embargo, algunas federaciones consultadas por Teletica Radio resaltan la urgencia y necesidad de ese nombramiento.

“Me siento a la deriva, sin un norte. No necesito un Consejo Nacional del Deporte, nos hace falta o un ministro o presidente ejecutivo. En estos años, lo que siento es que la directora del Icoder está atada de manos”, dijo Laura Alán, presidenta de la Federación de Porrismo.

“Necesitamos menos burocracia y más acción, que don Rodrigo nos ponga un poco más de atención, que nos escuche”, agregó.

Una opinión similar tiene Ricardo Castro, presidente de la Federación de Tenis de Mesa (Fecoteme), quien considera un error la decisión del mandatario.

“Me parece desacertada la decisión del Presidente, a veces creemos que estamos ahorrando porque no pagamos. Pero es importante que haya un ministro del Deporte que pueda ejecutar las políticas del Gobierno. Sí, debe haber ministro que sepa de lo que se está hablando, tiene que ser una persona que sepa de deporte”, argumentó Castro.

En la Federación Costarricense de Ciclismo, Óscar Dávila también fue vehemente en que se requiere esa figura en el deporte costarricense.

“Ocupamos un ministro que dirija, coordine, desarrolle políticas, planes y proyectos para el crecimiento del deporte. Me preocupa que siguen pasando las semanas y los días y seguimos sin ministro. Necesitamos de ese ministerio, pero que esté comprometido a desarrollar el deporte en todas sus líneas”, comentó Dávila.

Por su parte, Dudley López, de la Federación Costarricense de Judo, manifestó que la preocupación no es el nombramiento o no del jerarca de esta cartera, sino que el Consejo Nacional del Deporte no puede sesionar.

“Lo que sí nos preocupa como Federación es el hecho de que no hay quórum dentro de del Consejo Nacional del Deporte. Al no haber los nombramientos, el mismo Consejo no puede sesionar. Estamos en ausencia de la máxima autoridad del Deporte, estamos cerca de quedarnos descabezados en el Icoder y eso traerá una afectación muy fuerte para las federaciones que ya se está sintiendo”, explicó López.

Otras federaciones, como las de Boxeo y Boliche, creen que se necesita, más allá de los nombres, una reforma al Deporte como un todo.

“Creo que el ministro no se necesita. Hay que hacer algunas reformas en la ley del Deporte, el director ejecutivo del Icoder podría tener otras capacidades. Necesitamos alguien que pueda trabajar, no entiendo para qué el título del Deporte si no existe la cartera. No tiene poder, ni autoridad”, dijo Martín Faba, de la Federación Costarricense de Boliche.

“El deporte tiene que cambiar de gente, a mí no me gustan quiénes lo vienen manejando. Necesitamos gente nueva, nuestro Presidente debe pensar en nombrar un ministro, aunque sea sin cartera. Pero no es posible que lo deje viudo por presupuesto. Hay cosas donde se puede proceder y hay gente con capacidad”, argumentó Rafael Vega.

En lo que sí coinciden las distintas federaciones es en que urge tomar decisiones para el bienestar del Deporte.

Teletica.com le consultó Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, sobre el tema y esto fue lo que respondió.

¿Para cuándo elegirán quién presida el Consejo Nacional de Deporte?

“Se está en el análisis estratégico de un puesto que es de gran relevancia al tratarse de quien coordine algo tan importante como lo son las diferentes disciplinas deportivas de este país”.

¿Por qué no se ha elegido a nadie?

“El Gobierno se ha abocado a elegir a las mejores personas para los diferentes puestos, ese proceso toma su tiempo cuando se quieren hacer las cosas bien”.

¿También quería saber si sabían que para elegir el nuevo director o directora de Icoder ya debe de estar elegido quién presida el Consejo Nacional de Deportes, ya que esta semana se vence el nombramiento de Alba Quesada, que se había prorrogado un mes más y el campo deportivo podría quedar detenido?

“Efectivamente, se tiene claro que se debe tener conformado el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación para nombrar al Director de Icoder. Sin embargo, según el acuerdo N° 12 de la Sesión Ordinaria 1232-2022 del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, celebrada el 21 de abril del 2022, se estableció el nombramiento de la señora Alba Quesada Rodríguez hasta el 31 de mayo de 2022, pudiendo ampliarse su nombramiento hasta que se nombre la nueva persona que ocupará dicho puesto”.