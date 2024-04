De Michael Phelps a Usain Bolt: los grandes nombres de los Juegos Olímpicos

Con 23 títulos olímpicos y 28 medallas, el nadador estadounidense reina en el Olimpo como ningún otro. Es el deportista más laureado.



Nacido en 1985, el prodigio de Baltimore comenzó a destacar con 15 años al convertirse en el nadador estadounidense más joven en ser seleccionado para unos Juegos Olímpicos desde 1932. Solo pudo terminar 5º en Sídney en los 200 metros mariposa, pero ya había escrito la primera línea de su leyenda.



Cuatro años más tarde, en Atenas, su patrocinador le prometió un millón de dólares si lograba borrar el récord de su compatriota Mark Spitz (7 medallas de oro en unos Juegos Olímpicos, en Múnich en 1972). No lo lograría, colgándose 'sólo' seis medallas de oro y dos de bronce.



Pero tuvo una nueva oportunidad en Pekín en 2008, donde conquistó ocho oros en otras tantas pruebas y se convirtió así en el primer deportista olímpico en realizar esa gesta, entre todos los deportes.



Aunque lo logró por muy poco... Phelps se impuso al serbio Cavic en los 100 metros mariposa por una centésima de segundo. La 'foto finish' se hizo icónica de aquellos Juegos.



"No es solo que este chico sea el nadador más grande de todos los tiempos o el olímpico más grande de todos los tiempos, sino quizá también el deportista más grande de todos los tiempos", lo alabó Mark Spitz.



Pero sus méritos no terminan ahí: seis nuevas medallas en su palmarés en Londres en 2012 (4 de oro, 2 de plata). Allí superó a la rusa Latynina (18 medallas entre 1956 y 1964) como el deportista con más preseas en los Juegos.



Suspendido seis meses por conducir en estado de embriaguez en 2014, el nadador de brazos como aletas cerró el ciclo en Río en 2016 con seis medallas más, cinco de ellas de oro, entrando así un poco más en la categoría de mito.



Tadahiro Nomura, el terror del tatami