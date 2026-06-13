David "Medallita" Jiménez hace historia al ser nombrado campeón mundial absoluto de boxeo

David “Medallita” Jiménez recibió una enorme noticia no solo para él y su equipo, sino para todo el boxeo costarricense.

Este sábado se dio a conocer que el pugilista brumoso fue nombrado como campeón mundial absoluto de las 115 libras, peso supermosca, de la Asociación Mundial de Boxeo, convirtiéndose en el primer costarricense en alcanzar un campeonato mundial absoluto en la rama masculina.

El tico recibió este galardón debido a que esta división atraviesa actualmente un momento de gran movimiento internacional, por lo que el título quedó vacante ante la subida de Jesse “Bam” Rodríguez a las 118 libras.

Ahora Medallita y su equipo tendrán una mayor exposición, con posibilidades de realizar defensas de título, enfrentar retadores obligatorios y eventualmente buscar combates de unificación ante otros campeones de la división.

“Hoy Costa Rica cumple un sueño. Este no ha sido un camino fácil ni rápido; ha sido un proceso de mucho trabajo, de creer cuando muchas veces era difícil, de seguir avanzando paso a paso y de mantenernos unidos como equipo. David se merece este momento porque ha entregado su vida al boxeo, porque ha trabajado con humildad, disciplina y corazón. Hoy no solo gana Medallita, gana su familia, gana su equipo y gana Costa Rica entera”, expresó Ernesto “Tillo” Sandoval, quien junto a Édgar Sandoval son los managers y representantes del pugilista.

Actualmente, Medallita registra 19 peleas profesionales, con 18 victorias, 12 de ellas por la vía del nocaut y una sola derrota.



