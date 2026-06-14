David "Medallita" Jiménez asume con orgullo el reto de ser campeón mundial absoluto

El boxeador costarricense David "Medallita" Jiménez aseguró que asumirá con gran responsabilidad el reto de defender su nuevo estatus como campeón mundial absoluto de las 115 libras (peso supermosca) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Este sábado se confirmó que el pugilista cartaginés fue designado como monarca absoluto de la categoría, convirtiéndose en el primer costarricense en conquistar un campeonato mundial absoluto en la rama masculina.

La decisión de la AMB se dio en medio de una reestructuración de la división, luego de que el estadounidense Jesse “Bam” Rodríguez dejara vacante el título tras ascender a las 118 libras.

Tras conocer la noticia, Jiménez manifestó su satisfacción y compromiso de prepararse al máximo para mantener el cinturón en suelo costarricense.

“Sin duda alguna es una gran responsabilidad que nos va a hacer echarle muchísimas más ganas a los entrenamientos, dedicarle más de lleno a la parte técnica y física para defender con éxito este campeonato mundial absoluto que nos ha otorgado la Asociación Mundial de Boxeo. Es una gran responsabilidad que, como boxeador profesional, voy a asumir con mucha excelencia”, expresó.

El púgil nacional destacó que su misión va más allá de los resultados dentro del cuadrilátero, pues considera fundamental representar de la mejor manera los valores del país.

“Más allá del gran sacrificio y esfuerzo que voy a hacer a nivel profesional en el cuadrilátero, creo que llevar los valores de la Asociación Mundial de Boxeo, ser ese referente y esa persona de bien comunal que trabaja por la niñez costarricense y por los agricultores, siempre llevando los valores costarricenses a todo el mundo, es lo que me va a caracterizar como persona”, afirmó.

Asimismo, envió un mensaje de confianza y optimismo a todos los aficionados nacionales.

“Quiero decirles a todos los costarricenses que pueden esperar lo mejor de este boxeador de sangre 100% costarricense”, concluyó.

Con este histórico reconocimiento, David “Medallita” Jiménez escribe una nueva página dorada para el boxeo costarricense, consolidándose como uno de los máximos referentes del deporte nacional en la actualidad.







