Darshan Antequera, campeón inesperado del ALAS Global Tour 2025

El surfista costarricense Darshan Antequera vivió un momento inolvidable al coronarse campeón del ALAS Global Tour 2025 en la categoría Shortboard Masculino, sin saberlo.

El tico se enteró de su logro en plena transmisión en vivo, tras caer en cuartos de final del Corona ALAS Global Tour.

“No entiendo”, fue su primera reacción, confundido al escuchar que era el nuevo campeón del circuito. Su sorpresa se convirtió en emoción cuando su amigo y rival, Sam Reidy, apareció con el trofeo en manos para confirmarle que no era un sueño: nadie podía alcanzarlo en puntos.

Con los 2.500 puntos obtenidos al ubicarse en el noveno lugar de la fecha, Antequera aseguró el título gracias a sus victorias previas en Bocas del Toro, Playa Venao y Puerto Rico, resultados que marcaron la diferencia en la tabla general.





“Todavía me cuesta procesarlo. Antes de esto yo no había ganado nada, pero siempre trabajé y tuve fe en el proceso. Este momento es increíble”, expresó emocionado el surfista costarricense.

El gesto de Reidy entregándole el trofeo fue una muestra del espíritu deportivo y la camaradería que caracteriza al circuito ALAS. Pese a quedarse con el subcampeonato, el también tico celebró con orgullo el triunfo de su amigo de más de una década.