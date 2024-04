Daniela Cubillo, esposa de Medallita Jiménez: “No hay palabras para decir lo que siento”

Daniela Cubillo, esposa de David “Medallita” Jiménez , no aguantó las lágrimas. El esfuerzo y los sacrificios que han hecho juntos, hoy valen la pena.

“La semana de la pelea es una semana de mucha tensión porque hay que trabajar el peso, que no le falte nada el día de la pelea, su uniforme, la alimentación, la música con la que va a salir, el vendaje, yo soy la encargada que los nudillos vayan como una navaja”, añadió.

“Lo primero que se me vino a la mente fue una vez que estábamos en el polideportivo y me entrevistaron y dije que le veía el brillo de ser campeón mundial y esto fue lo mejor. Me dijo que gracias, que yo también era parte de esto, que yo era parte de campeona mundial. La verdad son muchos años de mucho sacrificio y trabajo, hemos pasado muchos sacrificios pero aquí se ve reflejado todo eso”, concluyó.