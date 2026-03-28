Cuarta edición de Carrera Super Salón pondrá a prueba a los amantes del atletismo

La fiebre por el atletismo continúa en aumento en Costa Rica y prueba de ello es la realización de la cuarta edición de la Carrera Super Salón el domingo 12 de abril.



La competencia tomará partida en el Centro de Eventos de Grupo Moreno, en Pavas, y tendrá distancias de 5 y 10 kilómetros.

El evento iniciará a las 7 a. m. y recorrerá puntos emblemáticos de la capital. También tiene la opción de caminata y carrera para niños.

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La ruta

La carrera de 10 kilómetros llevará a los corredores por el Centro de Alta Tecnología, el bulevar de Rohrmoser y el Estadio Nacional, un recorrido clásico que pone a prueba a los deportistas.

Posteriormente, los atletas regresarán hacia Pavas, donde estará ubicada la meta en el Centro de Eventos de Grupo Moreno, contiguo al edificio de Super Salón.

Por su parte, la distancia de 5 kilómetros ofrecerá una alternativa accesible.

Se contará con distintas categorías por edad, tanto en masculino como en femenino: juvenil, ciudadano de oro, de 20 a 34 años, de 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años y de 50 y más años.



El costo de inscripción tiene un valor de ₡18.000 los 10 km, ₡15.000 los 5 km, ₡10.000 la Camita y ₡5.000 la carrera de niños. Las inscripciones se encuentran disponibles hasta el 1 de abril en línea a través del sitio oficial del evento: www.mitiendacr.com.

