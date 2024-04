¿Cuánto es el presupuesto del Ministerio de Deportes?

15 de abril de 2024, 8:45 AM

Posiblemente cada vez que se avecinan unos Juegos Olímpicos es uno de los temas más de fondo que se tocan con las autoridades. Y esta ocasión no es la excepción previo a París 2024.

Nosotros, como gobierno, no solo estamos pensando en deporte de alto rendimiento, sino como el deporte como herramienta de transformación social. Que podamos mejorar la salud física y mental de nuestros ciudadanos. Si nosotros trabajamos bien esos proyectos como el de Puntarenas, de ahí saldrá un semillero bastante importante. —¿Le preocupan los altos índices de obesidad que tiene el país? La actividad física es vital y si podemos unirnos a la CCSS y dar programas a nuestra población, mejor. Estamos buscando y vinculando todas las áreas. En el tema de seguridad ciudadana, también y con el IMAS, estamos en conversaciones para que los niños puedan tener oportunidad de hacer deporte. Los recursos de nosotros son ₡12.000 millones y un poquito más y eso para trabajar con 50 federaciones deportivas y 84 comités de deporte y todas las organizaciones, pero estamos máximo.

También trabajamos el programa de Juegos Deportivos Nacionales, que ahí hay más de ₡2.000 millones.



—¿Está atado de manos con ese escaso presupuesto?



Tenemos poco margen de maniobra, la ejecución del 2023 fue muy buena para la institución, estamos firmando convenios, hay que ayudar a programas como Actívate y hay que financiar los procesos de las federaciones, financiar al CON, al Comité Paralímpico.



—Por este tema que me menciona del presupuesto: ¿Cuál es la realidad para poder ayudar más a los atletas élites de este país?



Nos hemos reunido con las federaciones, el tema de formación es muy importante, hay que darles el roce internacional que deben tener. No podemos pretender que ganen medallas olímpicas o mundiales, si no se miden a otros atletas. Es muy difícil ser competitivos. Hay que trabajar en capacitación de atletas y entrenadores y darles los recursos.