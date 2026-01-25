Cuadro de honor: Estos fueron los atletas más destacados de los Juegos Deportivos Nacionales

El telón de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 cayó en Limón y el Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (Icoder) dio a conocer el cuadro de honor.

En este listado puede encontrar las clasificaciones por deporte y también los atletas más destacados.

Ajedrez Absoluto

1. Alajuela

2. Belén

3. Goicoechea

Más destacado: Matías Haziel Lizano Quirós (Belén) U-20



Ajedrez femenino



1. San José

2. Alajuela

3. Belén



Más destacada: Valentina Campos Muñoz (Goicoechea) U-16



Atletismo masculino



1- Coto Brus

2- Siquirres

3- Limón



Más destacado: José David Carrillo Arias (Corredores)



Atletismo femenino



1- San José

2- Limón

3- Alajuela



Más destacada: Rihana Mora Saint Riel (Coto Brus)



Paratletismo masculino



1- Alajuela

2- Liberia

3- Paraíso

Más destacado: Mark Anthony Gómez Sandí (La Unión)

Paratletismo femenino



1- Belén

2- San José

3- Escazú



Más destacada: Argeri Sophia Orozco Trejos (Belén)



Baloncesto masculino



1. Limón

2. Esparza

3. Cartago



Más Destacado: Keishmer Foster Charles (Limón)



Baloncesto femenino



1. Liberia

2. Palmares

3. Limón



Más destacada: María Alejandra Montero Camareno (Liberia)



Baloncesto en silla de ruedas



1. Heredia

2. Alajuela

3. Puntarenas



Más Destacado: Kenneth Josué González Rodríguez (Heredia)



Balonmano masculino



1- Liberia

2- La Cruz

3- Heredia



Más Destacado: Jean Pierre Martínez Rugama (La Cruz)



Balonmano femenino



1- Cartago

2- Heredia

3- Matina



Más Destacada: Monserrat Garro Sequeira (Cartago)



Béisbol Sub-15



1- Santo Domingo

2- San José

3- La Cruz



Más Destacado: Emilio Fitoria Chavarría (Santo Domingo)



Béisbol Sub-19



1- San José

2- Santo Domingo

3- Los Chiles



Más Destacado: Moisés Enrique Orozco Perozo (San José)



Boccias mixto



1- Belén

2- Escazú

3- Liberia



Más Destacado: Alexander Delgado Sáenz (San Isidro)



Boxeo masculino



1- San José

2- Palmares

3- San Carlos



Más Destacado: Gerald Sevilla Sánchez (Belén)



Boxeo femenino



1- San José

2- Paraíso

3- Esparza



Más Destacada: Andrea Isabel Martínez Espinoza (San José)



Ciclismo de ruta masculino



1. Pérez Zeledón

2. San José

3. Alajuela



Más Destacado: Juan Diego Rojas Monge (Alajuela) Juvenil



Ciclismo de ruta femenino



1. Alajuela

2. Pérez Zeledón

3. Cartago



Más Destacada: Fátima Elizondo García (Pérez Zeledón) Juvenil



Ciclismo de montaña masculino



1- Alajuela

2- Pérez Zeledón

3- Zarcero



Más Destacados: Isaac Eduardo Campos Quirós (Pérez Zeledón) Infantil; y José David Vargas Chaves (Alajuela) Sub-21

Ciclismo de montaña femenino



1- Alajuela

2- Pérez Zeledón

3- Monteverde



Más Destacadas: Ariana Calderón Alvarado (Alajuela) Infantil; y Briana Jiménez Camareno (Alajuela) Prejuvenil



Fútbol masculino



1- Pococí

2- San José

3- Liberia



Más Destacado: Aikel Nahún Pennant Vega (Pococí)



Fútbol femenino



1- Escazú

2- Pococí

3- Nicoya

Más Destacada: Karla Jiménez López (Nicoya)



Futsal masculino



1- San Isidro

2- Liberia

3- Los Chiles



Más Destacado: Derek Alonso Camacho Arroyo (San Isidro)



Futsal femenino



1- Heredia

2- Desamparados

3- Nicoya



Más Destacada: Saray Angelina Espinoza Fallas (Heredia)



Gimnasia artística masculino



1. Alajuela

2. San José

3. Desamparados



Más Destacado: Tomás Villegas Robles (Desamparados)



Gimnasia artística femenino

1. San José

2. Escazú

3. Santo Domingo



Más Destacada: Lía Alfaro Sánchez (Alajuela)



Gimnasia rítmica



1- Heredia

2- Desamparados

3- Cartago



Más Destacada: Gloriana de Jesús Sánchez Arguedas (Heredia)



Halterofilia masculino



1- San Carlos

2- Heredia

3- Alajuela



Más Destacado: Andrés Peralta Rojas (Esparza)



Halterofilia femenino



﻿1- Heredia

2- San Carlos

3- Santo Domingo



Más Destacada: Sofía Ramírez Velázquez (Santo Domingo)



Judo masculino



1- San José

2- Alajuela

3- Escazú



Más Destacado: Alejandro Cano Sancho (Alajuela)



Judo femenino



1. Alajuela

2. San José

3. Vázquez de Coronado



Más Destacada: Noilyn Aguilar Bravo (Alajuela)



Karate masculino



1- Heredia

2- San Carlos

3- San José



Más Destacado: Matías Jiménez Rodríguez (Flores)



Karate femenino



1- San Carlos

2- Heredia

3- Alajuela



Más Destacada: Samantha Fung Vargas (Heredia)



Natación masculino

1. Belén

2. San José

3. Santa Ana



Más Destacado: Alberto Vega Sancho (Belén)



Natación femenino



1. Belén

2. Santa Ana

3. San José



Más Destacada: Kimberly Tatiana Bonilla Pérez (Naranjo)



Paranatación masculino



1. Santo Domingo

2. Nicoya

3. Belén



Más Destacado: Esteban Zamora Pereira (Santo Domingo)



Paranatación femenino



1- Escazú

2- San José

3- Belén



Más Destacada: Valeria Milagros Santos Herrera (Escazú)



Patinaje masculino



1- San Carlos

2- Goicoechea

3- Moravia



Más Destacado: Jeicob Gabriel Durán Abarca (Moravia)



Patinaje femenino



1- Goicoechea

2- San José

3- Escazú



Más Destacada: Khamila Zamora Cervantes (Mora)



Taekwondo masculino



1- Alajuela

2- Desamparados

3- San José



Más Destacado: Gabriel Rodríguez Chaves (Santo Domingo)



Taekwondo femenino



1. San José

2. Alajuela

3. Desamparados



Más Destacada: Sophia Salazar Mora (Goicoechea)



Tenis masculino



1- Desamparados

2- Alajuela

3- San José



Más Destacado: Adrián Ramírez Peña (Belén) U16



Tenis femenino



1- Desamparados

2- Alajuela

3- Belén



Más Destacada: Sofía Leonora Acuña Monge (Desamparados) U14



Tenis en silla de ruedas mixto



1- San José

2- Santo Domingo

3- Mora



Más Destacado: Steven Andrés Enriquez Ruiz (San José)



Tenis de mesa masculino

1. Esparza

2. San Carlos

3. Escazú



Más Destacado: Rodolfo Chaves León (Esparza)



Tenis de mesa femenino



1. Esparza

2. Escazú

3. Santa Ana



Más Destacadas: Amanda Jiménez Moraga (San José) U15 y Brenda Herrera Rivas (Esparza) U11



Paratenis de mesa masculino

1- Oreamuno

2- Escazú

3- San José



Más Destacados: Carlos Araya Barrantes C3 (San Carlos), Steven Román Chinchilla C4 (Escazú) y Sebastián Chavez Quirós C1-2 (Santa Ana)



Paratenis de mesa femenino



1- Esparza

2- Puerto Jiménez

3- Montes de Oca



Más Destacada: Aneth Priscila Araya Álvarez (Esparza)



Triatlón masculino



1- Cartago

2- Alajuela

3- Belén



Más Destacado: Gerald Andrés Rojas Carvajal (Alajuela)



Triatlón femenino



1. San Carlos

2. Alajuela

3. Cartago



Más Destacada: Victoria Arce Núñez (San Carlos)



Voleibol masculino



1- San José

2- Limón

3- Montes de Oro



Más Destacado: Jhostin Varela Guerrero (San José)



Voleibol femenino



1- Limón

2- San José

3- Belén



Más Destacada: Shanaya Lashein Bayles Downs



Voleibol de playa Sub-19 masculino



1- Los Chiles

2- Alajuela

3- Belén



Voleibol de playa Sub-22 masculino



1- Belén

2- San José

3- Osa



Más destacado: Julián Araya Alas (Belén) Sub-22



Voleibol de playa Sub-19 femenino



1. San Carlos

2. Nicoya

3. Santa Bárbara



Voleibol de playa Sub-22 femenino



1. Atenas

2. San José

3. Alajuela



Más Destacada: Keila Vanessa Moreno Alpízar (San Carlos) Sub-19

