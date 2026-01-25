Cuadro de honor: Estos fueron los atletas más destacados de los Juegos Deportivos Nacionales
La fiesta del deporte tico se llevó a cabo en Limón.
El telón de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 cayó en Limón y el Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (Icoder) dio a conocer el cuadro de honor.
En este listado puede encontrar las clasificaciones por deporte y también los atletas más destacados.
Ajedrez Absoluto
1. Alajuela
2. Belén
3. Goicoechea
Más destacado: Matías Haziel Lizano Quirós (Belén) U-20
Ajedrez femenino
1. San José
2. Alajuela
3. Belén
Más destacada: Valentina Campos Muñoz (Goicoechea) U-16
Atletismo masculino
1- Coto Brus
2- Siquirres
3- Limón
Más destacado: José David Carrillo Arias (Corredores)
Atletismo femenino
1- San José
2- Limón
3- Alajuela
Más destacada: Rihana Mora Saint Riel (Coto Brus)
Paratletismo masculino
1- Alajuela
2- Liberia
3- Paraíso
Más destacado: Mark Anthony Gómez Sandí (La Unión)
Paratletismo femenino
1- Belén
2- San José
3- Escazú
Más destacada: Argeri Sophia Orozco Trejos (Belén)
Baloncesto masculino
1. Limón
2. Esparza
3. Cartago
Más Destacado: Keishmer Foster Charles (Limón)
Baloncesto femenino
1. Liberia
2. Palmares
3. Limón
Más destacada: María Alejandra Montero Camareno (Liberia)
Baloncesto en silla de ruedas
1. Heredia
2. Alajuela
3. Puntarenas
Más Destacado: Kenneth Josué González Rodríguez (Heredia)
Balonmano masculino
1- Liberia
2- La Cruz
3- Heredia
Más Destacado: Jean Pierre Martínez Rugama (La Cruz)
Balonmano femenino
1- Cartago
2- Heredia
3- Matina
Más Destacada: Monserrat Garro Sequeira (Cartago)
Béisbol Sub-15
1- Santo Domingo
2- San José
3- La Cruz
Más Destacado: Emilio Fitoria Chavarría (Santo Domingo)
Béisbol Sub-19
1- San José
2- Santo Domingo
3- Los Chiles
Más Destacado: Moisés Enrique Orozco Perozo (San José)
Boccias mixto
1- Belén
2- Escazú
3- Liberia
Más Destacado: Alexander Delgado Sáenz (San Isidro)
Boxeo masculino
1- San José
2- Palmares
3- San Carlos
Más Destacado: Gerald Sevilla Sánchez (Belén)
Boxeo femenino
1- San José
2- Paraíso
3- Esparza
Más Destacada: Andrea Isabel Martínez Espinoza (San José)
Ciclismo de ruta masculino
1. Pérez Zeledón
2. San José
3. Alajuela
Más Destacado: Juan Diego Rojas Monge (Alajuela) Juvenil
Ciclismo de ruta femenino
1. Alajuela
2. Pérez Zeledón
3. Cartago
Más Destacada: Fátima Elizondo García (Pérez Zeledón) Juvenil
Ciclismo de montaña masculino
1- Alajuela
2- Pérez Zeledón
3- Zarcero
Más Destacados: Isaac Eduardo Campos Quirós (Pérez Zeledón) Infantil; y José David Vargas Chaves (Alajuela) Sub-21
Ciclismo de montaña femenino
1- Alajuela
2- Pérez Zeledón
3- Monteverde
Más Destacadas: Ariana Calderón Alvarado (Alajuela) Infantil; y Briana Jiménez Camareno (Alajuela) Prejuvenil
Fútbol masculino
1- Pococí
2- San José
3- Liberia
Más Destacado: Aikel Nahún Pennant Vega (Pococí)
Fútbol femenino
1- Escazú
2- Pococí
3- Nicoya
Más Destacada: Karla Jiménez López (Nicoya)
Futsal masculino
1- San Isidro
2- Liberia
3- Los Chiles
Más Destacado: Derek Alonso Camacho Arroyo (San Isidro)
Futsal femenino
1- Heredia
2- Desamparados
3- Nicoya
Más Destacada: Saray Angelina Espinoza Fallas (Heredia)
Gimnasia artística masculino
1. Alajuela
2. San José
3. Desamparados
Más Destacado: Tomás Villegas Robles (Desamparados)
Gimnasia artística femenino
1. San José
2. Escazú
3. Santo Domingo
Más Destacada: Lía Alfaro Sánchez (Alajuela)
Gimnasia rítmica
1- Heredia
2- Desamparados
3- Cartago
Más Destacada: Gloriana de Jesús Sánchez Arguedas (Heredia)
Halterofilia masculino
1- San Carlos
2- Heredia
3- Alajuela
Más Destacado: Andrés Peralta Rojas (Esparza)
Halterofilia femenino
1- Heredia
2- San Carlos
3- Santo Domingo
Más Destacada: Sofía Ramírez Velázquez (Santo Domingo)
Judo masculino
1- San José
2- Alajuela
3- Escazú
Más Destacado: Alejandro Cano Sancho (Alajuela)
Judo femenino
1. Alajuela
2. San José
3. Vázquez de Coronado
Más Destacada: Noilyn Aguilar Bravo (Alajuela)
Karate masculino
1- Heredia
2- San Carlos
3- San José
Más Destacado: Matías Jiménez Rodríguez (Flores)
Karate femenino
1- San Carlos
2- Heredia
3- Alajuela
Más Destacada: Samantha Fung Vargas (Heredia)
Natación masculino
1. Belén
2. San José
3. Santa Ana
Más Destacado: Alberto Vega Sancho (Belén)
Natación femenino
1. Belén
2. Santa Ana
3. San José
Más Destacada: Kimberly Tatiana Bonilla Pérez (Naranjo)
Paranatación masculino
1. Santo Domingo
2. Nicoya
3. Belén
Más Destacado: Esteban Zamora Pereira (Santo Domingo)
Paranatación femenino
1- Escazú
2- San José
3- Belén
Más Destacada: Valeria Milagros Santos Herrera (Escazú)
Patinaje masculino
1- San Carlos
2- Goicoechea
3- Moravia
Más Destacado: Jeicob Gabriel Durán Abarca (Moravia)
Patinaje femenino
1- Goicoechea
2- San José
3- Escazú
Más Destacada: Khamila Zamora Cervantes (Mora)
Taekwondo masculino
1- Alajuela
2- Desamparados
3- San José
Más Destacado: Gabriel Rodríguez Chaves (Santo Domingo)
Taekwondo femenino
1. San José
2. Alajuela
3. Desamparados
Más Destacada: Sophia Salazar Mora (Goicoechea)
Tenis masculino
1- Desamparados
2- Alajuela
3- San José
Más Destacado: Adrián Ramírez Peña (Belén) U16
Tenis femenino
1- Desamparados
2- Alajuela
3- Belén
Más Destacada: Sofía Leonora Acuña Monge (Desamparados) U14
Tenis en silla de ruedas mixto
1- San José
2- Santo Domingo
3- Mora
Más Destacado: Steven Andrés Enriquez Ruiz (San José)
Tenis de mesa masculino
1. Esparza
2. San Carlos
3. Escazú
Más Destacado: Rodolfo Chaves León (Esparza)
Tenis de mesa femenino
1. Esparza
2. Escazú
3. Santa Ana
Más Destacadas: Amanda Jiménez Moraga (San José) U15 y Brenda Herrera Rivas (Esparza) U11
Paratenis de mesa masculino
1- Oreamuno
2- Escazú
3- San José
Más Destacados: Carlos Araya Barrantes C3 (San Carlos), Steven Román Chinchilla C4 (Escazú) y Sebastián Chavez Quirós C1-2 (Santa Ana)
Paratenis de mesa femenino
1- Esparza
2- Puerto Jiménez
3- Montes de Oca
Más Destacada: Aneth Priscila Araya Álvarez (Esparza)
Triatlón masculino
1- Cartago
2- Alajuela
3- Belén
Más Destacado: Gerald Andrés Rojas Carvajal (Alajuela)
Triatlón femenino
1. San Carlos
2. Alajuela
3. Cartago
Más Destacada: Victoria Arce Núñez (San Carlos)
Voleibol masculino
1- San José
2- Limón
3- Montes de Oro
Más Destacado: Jhostin Varela Guerrero (San José)
Voleibol femenino
1- Limón
2- San José
3- Belén
Más Destacada: Shanaya Lashein Bayles Downs
Voleibol de playa Sub-19 masculino
1- Los Chiles
2- Alajuela
3- Belén
Voleibol de playa Sub-22 masculino
1- Belén
2- San José
3- Osa
Más destacado: Julián Araya Alas (Belén) Sub-22
Voleibol de playa Sub-19 femenino
1. San Carlos
2. Nicoya
3. Santa Bárbara
Voleibol de playa Sub-22 femenino
1. Atenas
2. San José
3. Alajuela
Más Destacada: Keila Vanessa Moreno Alpízar (San Carlos) Sub-19