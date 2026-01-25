EN VIVO
Cuadro de honor: Estos fueron los atletas más destacados de los Juegos Deportivos Nacionales

La fiesta del deporte tico se llevó a cabo en Limón.

Medallas de los juegos. Foto: Fecoa.
Por Daniel Jiménez 25 de enero de 2026, 8:37 AM

El telón de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 cayó en Limón y el Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (Icoder) dio a conocer el cuadro de honor.

En este listado puede encontrar las clasificaciones por deporte y también los atletas más destacados.

Ajedrez Absoluto

1.    Alajuela
2.    Belén
3.    Goicoechea

Más destacado: Matías Haziel Lizano Quirós (Belén) U-20

Ajedrez femenino

1.    San José
2.    Alajuela
3.    Belén

Más destacada: Valentina Campos Muñoz (Goicoechea) U-16

Atletismo masculino

1-    Coto Brus
2-    Siquirres
3-    Limón

Más destacado: José David Carrillo Arias (Corredores)

Atletismo femenino

1-    San José
2-    Limón
3-    Alajuela

Más destacada: Rihana Mora Saint Riel (Coto Brus)

Paratletismo masculino

1-    Alajuela
2-    Liberia
3-    Paraíso

Más destacado: Mark Anthony Gómez Sandí (La Unión)

Paratletismo femenino

1-    Belén
2-    San José
3-    Escazú

Más destacada: Argeri Sophia Orozco Trejos (Belén)

Baloncesto masculino

1.    Limón
2.    Esparza
3.    Cartago

Más Destacado: Keishmer Foster Charles (Limón)

Baloncesto femenino

1.    Liberia
2.    Palmares
3.    Limón

Más destacada: María Alejandra Montero Camareno (Liberia)

Baloncesto en silla de ruedas

1.    Heredia
2.    Alajuela
3.    Puntarenas

Más Destacado: Kenneth Josué González Rodríguez (Heredia)

Balonmano masculino 

1-    Liberia
2-    La Cruz
3-    Heredia

Más Destacado: Jean Pierre Martínez Rugama (La Cruz)

Balonmano femenino

1-    Cartago
2-    Heredia
3-    Matina

Más Destacada: Monserrat Garro Sequeira (Cartago)

Béisbol Sub-15

1-    Santo Domingo
2-    San José
3-    La Cruz

Más Destacado: Emilio Fitoria Chavarría (Santo Domingo)

Béisbol Sub-19

1-    San José
2-    Santo Domingo
3-    Los Chiles

Más Destacado: Moisés Enrique Orozco Perozo (San José)

Boccias mixto

1-    Belén
2-    Escazú
3-    Liberia

Más Destacado: Alexander Delgado Sáenz (San Isidro)

Boxeo masculino

1-    San José
2-    Palmares
3-    San Carlos

Más Destacado: Gerald Sevilla Sánchez (Belén)

Boxeo femenino

1-    San José
2-    Paraíso
3-    Esparza

Más Destacada: Andrea Isabel Martínez Espinoza (San José)

Ciclismo de ruta masculino

1. Pérez Zeledón
2. San José
3. Alajuela

Más Destacado: Juan Diego Rojas Monge (Alajuela) Juvenil

Ciclismo de ruta femenino

1. Alajuela
2. Pérez Zeledón
3. Cartago

Más Destacada: Fátima Elizondo García (Pérez Zeledón) Juvenil

Ciclismo de montaña masculino

1-    Alajuela
2-    Pérez Zeledón
3-    Zarcero

Más Destacados: Isaac Eduardo Campos Quirós (Pérez Zeledón) Infantil; y José David Vargas Chaves (Alajuela) Sub-21

Ciclismo de montaña femenino

1-    Alajuela
2-    Pérez Zeledón
3-    Monteverde

Más Destacadas: Ariana Calderón Alvarado (Alajuela) Infantil; y Briana Jiménez Camareno (Alajuela) Prejuvenil

Fútbol masculino

1-    Pococí
2-    San José
3-    Liberia

Más Destacado: Aikel Nahún Pennant Vega (Pococí)

Fútbol femenino

1-    Escazú
2-    Pococí
3-    Nicoya

Más Destacada: Karla Jiménez López (Nicoya)

Futsal masculino

1-    San Isidro
2-    Liberia
3-    Los Chiles

Más Destacado: Derek Alonso Camacho Arroyo (San Isidro)

Futsal femenino

1-    Heredia
2-    Desamparados
3-    Nicoya

Más Destacada: Saray Angelina Espinoza Fallas (Heredia)

Gimnasia artística masculino

1.    Alajuela
2.    San José
3.    Desamparados

Más Destacado: Tomás Villegas Robles (Desamparados)

Gimnasia artística femenino 
1.    San José
2.    Escazú
3.    Santo Domingo

Más Destacada: Lía Alfaro Sánchez (Alajuela)

Gimnasia rítmica

1-    Heredia
2-    Desamparados
3-    Cartago

Más Destacada: Gloriana de Jesús Sánchez Arguedas (Heredia)

Halterofilia masculino

1-    San Carlos
2-    Heredia
3-    Alajuela

Más Destacado: Andrés Peralta Rojas (Esparza)

Halterofilia femenino

1-    Heredia
2-    San Carlos
3-    Santo Domingo

Más Destacada: Sofía Ramírez Velázquez (Santo Domingo)

Judo masculino

1-    San José
2-    Alajuela
3-    Escazú

Más Destacado: Alejandro Cano Sancho (Alajuela)

Judo femenino

1.    Alajuela
2.    San José
3.    Vázquez de Coronado

Más Destacada: Noilyn Aguilar Bravo (Alajuela)

Karate masculino

1-    Heredia
2-    San Carlos
3-    San José

Más Destacado: Matías Jiménez Rodríguez (Flores)

Karate femenino

1-    San Carlos
2-    Heredia
3-    Alajuela

Más Destacada: Samantha Fung Vargas (Heredia)

Natación masculino
1.    Belén
2.    San José
3.    Santa Ana

Más Destacado: Alberto Vega Sancho (Belén)

Natación femenino

1.    Belén
2.    Santa Ana
3.    San José

Más Destacada: Kimberly Tatiana Bonilla Pérez (Naranjo)

Paranatación masculino

1.    Santo Domingo
2.    Nicoya
3.    Belén

Más Destacado: Esteban Zamora Pereira (Santo Domingo)

Paranatación femenino

1-    Escazú
2-    San José
3-    Belén

Más Destacada: Valeria Milagros Santos Herrera (Escazú)

Patinaje masculino

1-    San Carlos
2-    Goicoechea
3-    Moravia

Más Destacado: Jeicob Gabriel Durán Abarca (Moravia)

Patinaje femenino

1-    Goicoechea
2-    San José
3-    Escazú

Más Destacada: Khamila Zamora Cervantes (Mora)

Taekwondo masculino

1-    Alajuela
2-    Desamparados
3-    San José

Más Destacado: Gabriel Rodríguez Chaves (Santo Domingo)

Taekwondo femenino

1.    San José
2.    Alajuela
3.    Desamparados

Más Destacada: Sophia Salazar Mora (Goicoechea)

Tenis masculino

1-    Desamparados
2-    Alajuela
3-    San José

Más Destacado: Adrián Ramírez Peña (Belén) U16

Tenis femenino

1-    Desamparados
2-    Alajuela
3-    Belén

Más Destacada: Sofía Leonora Acuña Monge (Desamparados) U14

Tenis en silla de ruedas mixto

1-    San José
2-    Santo Domingo
3-    Mora

Más Destacado: Steven Andrés Enriquez Ruiz (San José)

Tenis de mesa masculino 
1. Esparza
2. San Carlos
3. Escazú

Más Destacado: Rodolfo Chaves León (Esparza)

Tenis de mesa femenino 

1. Esparza
2. Escazú
3. Santa Ana

Más Destacadas: Amanda Jiménez Moraga (San José) U15 y Brenda Herrera Rivas (Esparza) U11

Paratenis de mesa masculino
1-    Oreamuno
2-    Escazú
3-    San José

Más Destacados: Carlos Araya Barrantes C3 (San Carlos), Steven Román Chinchilla C4 (Escazú) y Sebastián Chavez Quirós C1-2 (Santa Ana)

Paratenis de mesa femenino

1-    Esparza
2-    Puerto Jiménez
3-    Montes de Oca

Más Destacada: Aneth Priscila Araya Álvarez (Esparza)

Triatlón masculino

1-    Cartago
2-    Alajuela
3-    Belén

Más Destacado: Gerald Andrés Rojas Carvajal (Alajuela)

Triatlón femenino

1.    San Carlos
2.    Alajuela
3.    Cartago

Más Destacada: Victoria Arce Núñez (San Carlos)

Voleibol masculino

1-    San José
2-    Limón
3-    Montes de Oro

Más Destacado: Jhostin Varela Guerrero (San José)

Voleibol femenino

1-    Limón
2-    San José
3-    Belén

Más Destacada: Shanaya Lashein Bayles Downs

Voleibol de playa Sub-19 masculino

1-    Los Chiles
2-    Alajuela
3-    Belén

Voleibol de playa Sub-22 masculino 

1-    Belén
2-    San José
3-    Osa

Más destacado: Julián Araya Alas (Belén) Sub-22

Voleibol de playa Sub-19 femenino 

1.    San Carlos
2.    Nicoya
3.    Santa Bárbara

Voleibol de playa Sub-22 femenino

1.    Atenas
2.    San José
3.    Alajuela

Más Destacada: Keila Vanessa Moreno Alpízar (San Carlos) Sub-19

