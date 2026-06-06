Costa Rica volverá a recibir el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Ultimate Frisbee

Costa Rica será nuevamente sede del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Ultimate Frisbee (CACUC 2026), que se realizará del 25 al 28 de junio.

La competencia reunirá a equipos de México, Nicaragua, Panamá, Colombia y Costa Rica, consolidando al país como uno de los principales escenarios en la región para esta disciplina.

Los encuentros se disputarán del 25 al 27 de junio en el Club de Polo de Hacienda Los Reyes, en La Guácima de Alajuela.

Por su parte, los partidos por el tercer lugar y la gran final se jugarán el 28 de junio en el Estadio de Piedades de Santa Ana.

El torneo contará con la participación de ocho equipos mixtos y movilizará a cerca de 300 personas entre jugadores, entrenadores, voluntarios y aficionados.

Además, la Asociación de Jugadores de Disco Volador de Costa Rica ha impulsado el crecimiento de la disciplina con la participación de selecciones juveniles en categorías U17 y

El evento será abierto al público y contará con actividades recreativas, opciones gastronómicas y espacios para toda la familia.

Los organizadores también destacaron que el campeonato forma parte de una estrategia para posicionar a Costa Rica como un referente del Ultimate Frisbee en América.

De hecho, el país ya fue confirmado como sede del Campeonato Panamericano de Ultimate Club (PAUCC) 2027, considerado el torneo de clubes más importante del continente.

Esa competencia se desarrollará en noviembre de 2027 en Hacienda Los Reyes y podría reunir entre 55 y 80 equipos, así como hasta 2.000 participantes provenientes de distintos países del continente.