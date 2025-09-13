Costa Rica terminó su participación en el Mundial de Surf de El Salvador

El surf sigue dejando la bandera de Costa Rica muy en alto al terminar su participación en el ISA World Surfing Games de El Salvador al cerrar en la posición número 12 de 61 países.

Esta fue la cuarta mejor posición de Latinoamérica, por detrás de Perú (segundo lugar del mundo), Brasil (cuarto lugar) y Argentina.

Australia se dejó la primera posición, mientras que Estado Unidos fue tercero del mundo.

A nivel individual, la mejor posicionada fue Leilani McGonagle en la rama femenina al ubicarse de número 13.

Solo cinco latinoamericanas llegaron más lejos que Leilani: Daniella Rosas, Arena Rodríguez y Sol Aguirre (Perú), Sophia Medina y Laura Raupp (Brasil).

Rachel Agüero (49) y Mikela Castro (57), en su primer mundial, completaron la participación tica.

En masculino, Darshan Antequera se ubicó en la posición 16 y solo tres surfistas de Latinoamérica llegaron más lejos que el tico en el mundial: Douglas Silva (Brasil), Alonso Correa (Perú) y Franco Radziunas (Argentina).

Por su parte, Samuel Reidy terminó en la el lugar 22 y Tosh Talbot en la 49.