Costa Rica tendrá su primer duatlón femenino con 200 competidoras
El evento se realizará en Jacó.
Costa Rica tendrá su primer duatlón femenino con alrededor de 200 mujeres inscritas en Jacó.
El evento será en la zona de Playa Herradura y está diseñado exclusivamente para mujeres mayores de 16 años.
"Este evento es un mensaje claro de que las mujeres necesitamos y merecemos más espacios deportivos de calidad. Ver a casi 200 chicas inscritas en esta primera edición nos confirma que el proyecto nació con bases sólidas y con una gran respuesta del público", comentó Katherine Herrera, organizadora del evento.
La competencia tendrá dos distancias: la modalidad Sprint contempla un recorrido de 4.8 km de carrera, seguido de 18.7 km de ciclismo y un cierre de 2 km de carrera. También la distancia Estándar tiene una distancia de 9.4 km de carrera inicial, 36.7 km de ciclismo y 4 km de carrera final.