Costa Rica suma dos nuevas medallas en Santo Domingo 2026

La delegación de Costa Rica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 sumó este sábado dos nuevas medallas de plata, gracias a las destacadas actuaciones de Jeison Rojas en aguas abiertas y Víctor Camilo Cantillano en taekwondo.

El primer podio para el país llegó con una sobresaliente participación de Jeison Rojas, quien obtuvo la medalla de plata en la prueba masculina de 10 kilómetros de aguas abiertas.

El costarricense completó el recorrido con un tiempo de 2:05:03.0, suficiente para ubicarse en la segunda posición, a 2 minutos y 29 segundos del mexicano Paulo Strehlke, quien se quedó con la medalla de oro tras registrar 2:02:34.0.

El podio lo completó el también mexicano David Obelé, quien cruzó la meta con un tiempo de 2:05:07.0, apenas cuatro segundos después de Rojas, en una cerrada lucha por las preseas.

Además de la medalla, el resultado le permitió a Jeison Rojas asegurar su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027, ya que únicamente los ganadores del oro y la plata obtenían el boleto a la tercera parada del Ciclo Olímpico.

Cantillano también brilló en el taekwondo.

La segunda presea para la representación nacional llegó por medio del taekwondista Víctor Camilo Cantillano, quien firmó una destacada actuación en la final del poomsae tradicional individual masculino.

Cantillano obtuvo la medalla de plata tras alcanzar una calificación de 8.180 puntos, gracias a una ejecución marcada por la precisión técnica, el control corporal y la correcta interpretación de las formas tradicionales del taekwondo.

En la disputa por el oro únicamente fue superado por el mexicano William Arroyo, quien consiguió una puntuación de 8.820. El bronce quedó en manos del puertorriqueño Luis Colón, con una nota de 8.160.



