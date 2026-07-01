Costa Rica será sede de torneo internacional de fútbol playa

Costa Rica será sede del torneo internacional de fútbol playa Americas Winners Cup.

La organización del certamen le otorgó al país la sede por las próximas tres ediciones 2026, 2027 y 2028.

El evento es coorganizado por Beach Soccer Worldwide (BSWW), la Municipalidad de Puntarenas, la Federación Costarricense de Fútbol y la Liga de Fútbol Playa.



Este año, el torneo será del 13 al 19 de diciembre en Chacarita, Puntarenas, así confirmó Stewart Gómez, presidente de la Liga de Fútbol Playa (Lifupla).

Gómez indicó que se aspira a contar con 48 equipos, 24 masculinos y 24 femeninos.

Se contará con ocho clubes nacionales, cuatro masculinos y cuatro femeninos. Serán el campeón y subcampeón de la temporada 2025, así como el campeón y subcampeón en 2026 de cada categoría.



"Este evento es muy importante por la exposición que tendrá la disciplina, vienen los mejores representantes de América y el mundo. Los jugadores y jugadores contarán con un roce muy importante. Esto ayudará al desarrollo y crecimiento del fútbol playa", comentó Gómez.

Además, Gómez explicó que este certamen ayudará a la economía porteña, ya que todos los clubes necesitarán alimentación y hospedaje en la zona.

"El evento no solo es de fútbol playa sino una ferie deportiva con carruseles, actividades lúdicas, comidas y también se hará obra social", contó el jerarca de la Liga de Fútbol Playa.

Por su parte, Joan Cuscó, presidente de BSWW, destacó la llegada del torneo a un nuevo país.

"La expansión territorial de esta competición representa un paso muy importante. Nos llena de satisfacción llevar el torneo a Costa Rica, un país que ha demostrado cada vez más una pasión creciente por el fútbol playa", expresó Cuscó.